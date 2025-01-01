魅力的で教育的なEpicトレーニングビデオを作成する
魅力的なトレーニングビデオでeラーニングを変革しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、迅速に指導コンテンツを制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な臨床ユーザー向けに、日々のEpicタスクを最適化するためのクイックヒントとトリックを提供する60秒のダイナミックなビデオを開発してください。この魅力的なトレーニングは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して鮮やかなビジュアルを提供し、時間を節約するショートカットとベストプラクティスを強調するモチベーショナルなボイスオーバー生成を行います。
Epic内でHIPAA準拠の文書を維持するための包括的な2分間の指導ビデオをすべての医療専門家向けに制作してください。この明確なステップバイステップガイドは、HeyGenのテンプレートとシーンによって強化され、正確な字幕/キャプションによってサポートされ、落ち着いた権威ある方法で重要なセキュリティプロトコルを強化します。
医師と高度実践提供者がEpicでSmartSetsを効果的にカスタマイズし、注文入力を合理化する方法を示す45秒のモダンなビデオを設計してください。HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、このクリーンで情報豊富なビデオは、フレンドリーな声で明確な画面録画を特徴とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なEpicトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、魅力的な「Epicトレーニングビデオ」を効率的に作成し、「臨床ユーザー」や「臨床スタッフ」にとって「魅力的なトレーニング」体験を保証します。
HeyGenが迅速なEpicトレーニング資料の制作に理想的な理由は何ですか？
HeyGenはテキストビデオ機能を使用して「Epicトレーニング資料」の作成を簡素化し、「クイックヒントとトリック」のための「短くて簡潔な」指導ビデオを複雑な制作なしで迅速に開発できます。
HeyGenは臨床スタッフ向けのアクセス可能な指導ビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは自動字幕/キャプションと多様なボイスオーバー生成を提供することで、「臨床スタッフ」向けのアクセス可能な「指導ビデオ」の作成をサポートし、「医師」や他の医療従事者を含むすべてのユーザーにとって「学習環境」を向上させます。
HeyGenはEpicトレーニングビデオのカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenはロゴや色などの強力なブランディングコントロールを通じて「Epicトレーニングビデオ」の完全なカスタマイズを可能にし、包括的なメディアライブラリやさまざまなテンプレートとシーンへのアクセスを提供して、一貫した組織ビジュアルを維持します。