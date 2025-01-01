EMRトレーニングビデオを作成：迅速、簡単、コンプライアント
プロバイダー向けのEMRトレーニングを効率化し、スクリプトからのテキストビデオを使用して魅力的なビデオに変換することでHIPAAコンプライアンスを確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の医療スタッフを対象に、EMRソフトウェア内での効率的な予約スケジュールワークフローのリフレッシュを目的とした、簡潔な60秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、ステップバイステップの画面キャプチャと落ち着いた明確な指導音声を備えた、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを特徴とするべきです。HeyGenの字幕/キャプションを取り入れて、すべての視聴者にアクセス可能にしてください。
すべての医療実務スタッフ向けに、電子医療記録を扱う際のHIPAAコンプライアンスの重要性を強調する、インパクトのある30秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは真剣でありながら情報豊かで、洗練されたグラフィックと自信に満ちた権威ある声を利用してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、すべてのバージョンで正確で一貫したメッセージを確保してください。
EMRのスーパーユーザーとITサポートスタッフ向けに、オンラインリソースを見つける方法や高度な機能を紹介する、動的な45秒の「クイックティップ」ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは動的で、クイックカットと画面上のデモンストレーションを伴い、知識豊富で効率的なナレーションが付いているべきです。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連する補足ビジュアルを統合し、ビジュアルストーリーを強化してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてEMRトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターを特徴とする魅力的なコンテンツに変換することで、EMRトレーニングビデオの作成プロセスを効率化します。直感的なプラットフォームとEMRヘルスケアテンプレートを活用して、ビデオ制作を加速します。
特定のEMRワークフローに合わせてトレーニングビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、特定のEMRワークフローに正確に合わせてトレーニングビデオを調整できます。ブランディング、メディア、ナレーションを簡単に統合して、個別の体験を提供できます。
HeyGenは効率的なEMRトレーニングコンテンツのためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはAIを活用したテキストビデオとナレーション生成を提供し、包括的なEMRトレーニングの迅速な制作を可能にします。これにより、一貫性のある高品質なトレーニングビデオが確保され、重要な情報を効果的に伝えることができます。
HeyGenのAIアバターはどのようにしてEMRトレーニングビデオを強化しますか？
HeyGenのAIアバターは、EMRトレーニングビデオに一貫性のある魅力的なプレゼンターを提供し、患者データの取り扱いなどの複雑な情報をよりアクセスしやすくします。これにより、プロバイダーの理解が向上し、効果的なオンラインリソースをサポートします。