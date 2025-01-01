EHRトレーニングビデオを簡単に作成する方法
スクリプトからの効率的なテキストからビデオへの変換でEHRトレーニングビデオ制作を合理化し、魅力的なマイクロラーニングコンテンツを作成します。
管理スタッフ向けに、EHRプラットフォーム内での効率的な予約スケジューリングのステップバイステッププロセスに焦点を当てた2分間のマイクロラーニングビデオを作成してください。画面録画を特徴とするクリーンなビジュアルスタイルを採用し、明るく励みになる音声トラックを組み合わせ、HeyGenの字幕/キャプションを含めてアクセシビリティと記憶保持を向上させます。
処方医を対象に、eRxとリフィルリクエストの最適化されたワークフローを説明する60秒の簡潔なビデオを開発してください。プロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、動的なオンスクリーンテキストと穏やかな背景音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ作成を行い、関連する医療画像のためのメディアライブラリ/ストックサポートを提供します。
患者ポータルの機能を紹介し、テレヘルスサービスへのアクセスなどの主要な利点を強調する45秒の歓迎ビデオをデザインしてください。簡単に理解できるアニメーションと親しみやすい声を使用したシンプルなビジュアルアプローチを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
よくある質問
HeyGenはEHRトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターと高度なナレーション生成を使用して、テキストスクリプトから直接高品質のコンテンツを生成することで、EHRトレーニングビデオの作成プロセスを合理化します。これにより、通常必要とされるビデオ制作の時間とリソースが大幅に削減されます。
HeyGenは詳細なEHRプラットフォームチュートリアルのための画面録画と編集をサポートしていますか？
はい、HeyGenは画面録画機能を統合しており、任意のEHRプラットフォーム内での正確な操作をキャプチャできます。これらの録画は、包括的なトレーニングビデオのために高度な編集機能でシームレスに組み込むことができます。
HeyGenはEHRトレーニングビデオのためのキャプションやトランスクリプションなどのアクセシビリティ機能を提供していますか？
HeyGenは、すべてのEHRトレーニングビデオに対して正確なキャプションを自動生成し、トランスクリプションサービスを提供します。これにより、アクセシビリティとコンプライアンスが確保され、すべてのEHRユーザーに対するコンテンツのローカライズと理解が向上します。
HeyGenは患者ポータル管理などの特定のEHRワークフローのためのマイクロラーニングビデオの開発を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、患者ポータルの管理や予約スケジューリングなど、特定のEHRワークフローに対応したターゲットマイクロラーニングビデオの作成に最適です。このアプローチにより、臨床スタッフやEHRユーザーのための効率的で焦点を絞ったトレーニングが保証されます。