寄付ビデオを作成して、より多くの寄付を促進
魅力的なチャリティービデオを作成しましょう。HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを使用して、あなたの目的のために寄付を簡単に促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の支援者、ボランティア、パートナーを対象にした45秒の「寄付者への感謝ビデオ」を開発し、「あなたの影響を示す」ことで彼らの重要性を強化します。温かく個人的なビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが感謝のメッセージを伝えるかもしれません。HeyGenの字幕/キャプションをアクセシビリティのために使用し、音声スタイルは誠実で感謝の意を表し、寄付を促進するための継続的な支援をさりげなく招待します。
特定の緊急のニーズに対して「寄付を促進する」ために、ソーシャルメディアフィード用に設計された30秒の「資金調達ビデオ」を制作し、明確な行動喚起を含めます。ビジュアルと音声スタイルはダイナミックでモダンなもので、クイックカットとアップビートな音楽を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化された魅力的なコンテンツを迅速に生成します。
一般の人々に重要な問題と組織の解決策を教育するための90秒の「非営利ビデオ」を構築し、「資金調達ビデオを作成する」ためのソフトなお願いで締めくくります。ビジュアルの美学はプロフェッショナルで共感的なもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してインパクトのあるビジュアルを提供し、インスパイアリングな音楽スコアと明確なナレーションを使用します。このビデオは、テンプレートとシーンからのプロフェッショナルなテンプレートを使用してその制作を効率化し、視聴者との感情的なつながりを築くことを目指します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは非営利団体が魅力的な資金調達ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、非営利団体がインパクトのある資金調達ビデオを作成し、効果的に寄付を促進するのを支援します。ユーザーはテンプレートを利用し、ビデオスクリプトをカスタマイズして強力なインパクトストーリーを伝えることができます。
HeyGenはチャリティービデオを簡単にカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップの編集ツールとさまざまなチャリティービデオテンプレートを提供し、簡単にビデオをカスタマイズできます。独自のメディアをアップロードし、音声を追加し、ロゴや色などのブランディング要素をコントロールして、プロフェッショナルな非営利ビデオを作成できます。
HeyGenは資金調達ビデオのインパクトを高めるためにどのような戦略をサポートしていますか？
HeyGenは明確な行動喚起を備えた高品質の資金調達ビデオを迅速に作成することで、組織が寄付を促進するのを支援します。証言ビデオや寄付者への感謝ビデオを生成して、感情的なつながりを育み、ソーシャルメディアマーケティングの取り組みを強化します。
HeyGenはプロフェッショナルな寄付ビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenはビデオ制作プロセスを簡素化し、誰でもプロフェッショナル品質の寄付ビデオを作成できるようにします。AIアバターとテンプレートを使用して、シンプルなビデオスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、複雑な編集なしでマルチプラットフォーム配信の準備を整えます。