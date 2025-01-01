割引広告動画を作成して即座に売上を促進
HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、マーケティングキャンペーンのための高コンバージョンの短編動画を作成し、プロモーションを強化します。
テクノロジーに精通した個人やアーリーアダプターをターゲットにした、洗練された45秒のプロモーション動画を開発し、新製品の発売とそれに伴う導入割引を強調します。アニメーショングラフィックスとプロフェッショナルな音楽を使用したスリークでミニマリストなビジュアル美学を採用し、AIアバターが主要な利点と割引の詳細を提示し、説得力のある動画広告セットを作成します。
小規模ビジネスオーナーやフリーランサーを引き付けるための情報豊富な60秒のプロモーション動画をデザインし、サービス割引と輝かしい顧客の声を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく信頼できるもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連性のあるBロール映像をカスタマイズし、明確で自然なナレーションで信頼性を構築し、サインアップを促進します。
予算に敏感な家族やホリデーショッパーを対象にした、活気に満ちた20秒の短編動画を制作し、壮大な季節のクリアランスイベントを発表します。大胆で祝祭的なビジュアルと祝賀的なバックグラウンドミュージックを使用し、さまざまなテンプレートから簡単に作成し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、さまざまなプラットフォームでの迅速な消費を確保し、メッセージを明確に伝えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロモーション動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIプロモ動画メーカーとして機能し、AIアバターと豊富なテンプレートライブラリを使用して高品質のプロモーション動画を簡単に制作できます。スクリプトから動画を迅速にカスタマイズし、ブランドのメッセージに完璧にマッチさせることができます。
HeyGenで魅力的な割引広告動画を作成できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なプラットフォームを提供し、数分で割引広告動画を作成できます。ドラッグ＆ドロップエディターを活用し、自分の写真や動画、またはストック素材を統合し、魅力的なボイスオーバーを追加して、あらゆるマーケティングキャンペーンにインパクトのある短編動画を作成します。
HeyGenは動画広告の編集機能を提供していますか？
HeyGenは動画広告を完全にカスタマイズするための強力な編集機能を提供しています。スクリプトから直接ボイスオーバーを生成し、字幕を追加し、メッセージを強化するための広範なメディアライブラリにアクセスできます。これらの機能は、コンバージョンを効果的に促進する動画広告を作成するのに役立ちます。
HeyGenはソーシャルメディア向けの動画コンテンツ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはソーシャルメディア向けにカスタマイズされた動画広告やプロモーション動画コンテンツの生成に最適です。さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、キャプションを追加して、短編動画が最適に機能し、さまざまなチャネルでオーディエンスを引き付けることを保証します。