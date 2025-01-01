デジタルツインチュートリアルビデオをステップバイステップで作成する方法
バーチャルレプリカの力を解き放ち、プロジェクト管理を向上させましょう。HeyGenのAIアバターを使用して魅力的なコンテンツを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模プロジェクト向けに「デジタルツインを作成する」方法を説明する90秒のステップバイステップガイドを開発してください。開発者やプロジェクトマネージャーを対象に、モダングラフィックスとアップビートな音楽を用いた魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを活用して指示を明確に提示します。
「リアルタイムデータ」を「データ豊富なインタラクティブモデル」に統合する方法を示す2分間の詳細なチュートリアルを制作してください。このビデオはデータサイエンティストやオペレーションマネージャーを対象に、ダイナミックなビジュアライゼーションと権威ある声を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
「BIM」とデジタルツイン技術の統合がどのように「運用効率」を大幅に向上させるかを強調する1分間の簡潔なビデオを作成してください。この作品はビジネスリーダーや施設管理者を対象に、ビジネスに焦点を当てたインパクトのあるビジュアルスタイルとプロフェッショナルなサウンドデザインを求め、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして技術的なデジタルツインチュートリアルビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、複雑な技術情報を魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、デジタルツインチュートリアルビデオの効率的な作成を可能にします。AIアバターを使用して詳細な説明を生成し、データ豊富なインタラクティブモデルやバーチャルレプリカを簡単に説明できます。
HeyGenはデジタルツイン技術の包括的なビデオシリーズの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはデジタルツイン技術に関する包括的なビデオシリーズを制作するための強力なツールを提供します。テキスト-to-ビデオ生成やボイスオーバー機能を活用して、建物の運用やプロジェクト管理のさまざまな側面をカバーする複数のビデオを迅速に作成し、運用効率を向上させることができます。
HeyGenを使用してデジタルツインチュートリアルを作成する際のブランディングオプションは何ですか？
HeyGenはデジタルツインチュートリアルビデオをカスタマイズするための包括的なブランディングコントロールを提供します。会社のロゴや特定のカラースキームを適用し、BIMや3Dビジュアライゼーションに関するビデオを含め、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
AIアバターはデジタルツインチュートリアルビデオの効果をどのように高めますか？
HeyGenのAIアバターは、デジタルツインチュートリアルビデオを大幅に強化します。これらのAI駆動のバーチャルレプリカは、リアルタイムデータの統合やデジタルツイン技術の利点などの複雑な概念を明確に説明し、チュートリアルをより効果的にします。