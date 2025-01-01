デジタルセラピューティクス研修ビデオを作成する
HeyGenのAIアバターを使用して、医師がデジタルセラピューティクスのコンテンツを魅力的に学び、健康成果を迅速に向上させるための研修を行います。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
患者向けにデジタルヘルスツールの変革的な利点と健康成果の向上方法を強調する、60秒の共感的な公共意識向上ビデオを開発してください。温かく安心感のあるビジュアルとオーディオスタイルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、メッセージを視覚的に魅力的な物語に迅速に変換してください。
医療管理者向けに、さまざまな治療介入をサポートするために技術を簡単に統合できる方法を紹介する、30秒の情報豊かなチュートリアルを制作してください。クリーンで指導的なビジュアル美学と簡潔な説明的な声を用い、HeyGenの強力な機能を使用して字幕を追加し、アクセシビリティを確保してください。
医療提供者を対象に、デジタルセラピューティクスがテレメディシンの手頃な拡張となる方法を強調する、明るく楽観的な45秒のプロモーションビデオをデザインしてください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像や画像を取り入れ、視覚的なストーリーテリングを強化してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてデジタルセラピューティクス研修ビデオを効率的に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、AIアバターとすぐに使えるテンプレートを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、デジタルセラピューティクス研修ビデオの作成プロセスを効率化し、技術を通じてビデオ作成を効率的かつアクセスしやすくします。
HeyGenはデジタルヘルスツールのコンテンツを魅力的にするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタムブランディングコントロール、ボイスオーバー生成、自動字幕などの強力な機能を提供し、患者や医師のためにデジタルヘルスツールのコンテンツをアクセスしやすく魅力的にします。また、豊富なメディアライブラリでビデオを強化することもできます。
HeyGenはデジタルセラピューティクスビデオ制作のブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、テンプレートにロゴやブランドカラーを直接組み込むことで、デジタルセラピューティクスビデオにおける一貫したブランディングを維持します。これにより、デジタルセラピューティクスの研修や健康成果の議論においてプロフェッショナルなコミュニケーションを確保します。
HeyGenは既存のウェビナー録画やスクリプトを新しいビデオ形式に変換できますか？
はい、HeyGenは既存のウェビナー録画のトランスクリプトやスクリプトをAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して新しい洗練されたビデオ形式に変換できます。これにより、テレメディシンのようなバーチャルケアアプリケーションのために完全な録画コンテンツを簡単に再利用できます。