AIを使ってデバイスセキュリティトレーニングビデオを数分で作成
カスタムビデオで従業員に重要なデバイスセキュリティをトレーニングします。"AIアバター"を活用してチームを引き付け、複雑な概念を簡素化します。
新入社員向けに45秒のセキュリティ意識向上トレーニングビデオを開発し、特にフィッシング攻撃の識別と回避に焦点を当てます。ビデオはモダンでクリーンなビジュアルスタイルと直接的で会話的な声を持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトをインパクトのあるレッスンに変えることができます。
リモートワーカー向けに30秒のカスタムビデオを制作し、迅速で実用的なパスワード管理トレーニングを提供します。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックのようにし、シンプルで明るいナレーションを添え、HeyGenの字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを確保し、最適な理解のために重要な情報を強調します。
小規模ビジネスオーナーを対象とした包括的な90秒のサイバーセキュリティトレーニングビデオを設計し、デジタル資産を保護するための重要なベストプラクティスをカバーします。ビデオは信頼性があり教育的なトーンで温かい声を採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連性のある高品質なビジュアルでコンテンツを豊かにし、複雑なトピックを簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員向けのセキュリティ意識向上トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、魅力的なセキュリティ意識向上トレーニングビデオの制作を効率化します。ビデオスクリプトを簡単にプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換し、AIナレーションとカスタムビデオを従業員向けに提供します。
HeyGenはどのような種類のサイバーセキュリティトレーニングビデオを制作できますか？
HeyGenは、デバイスセキュリティ、フィッシング防止、マルウェア除去トレーニング、ソーシャルエンジニアリング意識向上などのトピックをカバーする多様なサイバーセキュリティトレーニングビデオを制作することができます。ビデオ生成AIが包括的なモジュールの作成を簡素化します。
HeyGenのAIプラットフォームを使用してデバイスセキュリティトレーニングビデオを作成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenの直感的なAIビデオメーカーを使用すれば、編集経験がなくてもデバイスセキュリティトレーニングビデオを簡単に作成できます。AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、迅速にカスタムビデオを生成します。
トレーニングビデオを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオが会社のビジュアルアイデンティティに合致するようにします。ロゴ、特定の色、アニメーションを簡単に追加して、プロフェッショナルでカスタムなビデオを作成できます。