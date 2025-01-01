AIを使ってデバイスセキュリティトレーニングビデオを数分で作成

カスタムビデオで従業員に重要なデバイスセキュリティをトレーニングします。"AIアバター"を活用してチームを引き付け、複雑な概念を簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに45秒のセキュリティ意識向上トレーニングビデオを開発し、特にフィッシング攻撃の識別と回避に焦点を当てます。ビデオはモダンでクリーンなビジュアルスタイルと直接的で会話的な声を持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトをインパクトのあるレッスンに変えることができます。
サンプルプロンプト2
リモートワーカー向けに30秒のカスタムビデオを制作し、迅速で実用的なパスワード管理トレーニングを提供します。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックのようにし、シンプルで明るいナレーションを添え、HeyGenの字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを確保し、最適な理解のために重要な情報を強調します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーを対象とした包括的な90秒のサイバーセキュリティトレーニングビデオを設計し、デジタル資産を保護するための重要なベストプラクティスをカバーします。ビデオは信頼性があり教育的なトーンで温かい声を採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連性のある高品質なビジュアルでコンテンツを豊かにし、複雑なトピックを簡素化します。
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
デバイスセキュリティトレーニングビデオの作成方法

複雑なデバイスセキュリティの概念を魅力的で効果的なトレーニングビデオに変換し、HeyGenを使用してチームが会社の資産を保護する準備を整えます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
重要な"デバイスセキュリティ"対策をカバーする"ビデオスクリプト"を作成します。HeyGenの"スクリプトからのテキストビデオ"機能が、テキストをダイナミックなビジュアルストーリーに変換し、バーチャルプレゼンターの準備を整えます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
HeyGenの多様なライブラリからプロフェッショナルな"AIアバター"を選択して、トレーニングコンテンツを向上させます。これにより、メッセージがパーソナライズされ、"AIビデオメーカー"の力を活用してより魅力的になります。
3
Step 3
ビジュアルとアニメーションを追加
HeyGenの広範な"メディアライブラリ/ストックサポート"から関連する画像、ビデオ、"アニメーション"を統合して、"デバイスセキュリティ"のポイントを視覚的に強化します。
4
Step 4
最終トレーニングビデオをエクスポート
完成した"トレーニングビデオ"を正確性とインパクトのために確認します。その後、HeyGenの"アスペクト比のリサイズとエクスポート"を活用して、すべてのプラットフォームで共有するための最適な形式で洗練されたビデオをダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なセキュリティアラートを生成

デバイスセキュリティのヒントやリマインダーのためのインパクトのある短いビデオクリップを迅速に生成し、重要なトレーニングメッセージを効果的に強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして従業員向けのセキュリティ意識向上トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、魅力的なセキュリティ意識向上トレーニングビデオの制作を効率化します。ビデオスクリプトを簡単にプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換し、AIナレーションとカスタムビデオを従業員向けに提供します。

HeyGenはどのような種類のサイバーセキュリティトレーニングビデオを制作できますか？

HeyGenは、デバイスセキュリティ、フィッシング防止、マルウェア除去トレーニング、ソーシャルエンジニアリング意識向上などのトピックをカバーする多様なサイバーセキュリティトレーニングビデオを制作することができます。ビデオ生成AIが包括的なモジュールの作成を簡素化します。

HeyGenのAIプラットフォームを使用してデバイスセキュリティトレーニングビデオを作成するのは簡単ですか？

はい、HeyGenの直感的なAIビデオメーカーを使用すれば、編集経験がなくてもデバイスセキュリティトレーニングビデオを簡単に作成できます。AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、迅速にカスタムビデオを生成します。

トレーニングビデオを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオが会社のビジュアルアイデンティティに合致するようにします。ロゴ、特定の色、アニメーションを簡単に追加して、プロフェッショナルでカスタムなビデオを作成できます。