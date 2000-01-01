デモ動画を作成：魅力的な製品デモを作成
プロフェッショナルな音声生成で製品デモを向上させ、メッセージを明確で魅力的にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルなソフトウェアユーザーを対象にした1.5分間の魅力的な指導デモ動画を開発し、生産性ツールの主要機能を動的な画面キャプチャと明るい説明的なボイスオーバーで示します。ビジュアルスタイルは明るくユーザーフレンドリーで、HeyGenを通じて自動生成された字幕とキャプションを追加し、多様な視聴者に対してアクセス性と明確さを確保します。
動画制作に不慣れな小規模ビジネスオーナーを対象にした1分間の魅力的な製品デモ動画をデザインし、オンラインサービスの製品デモ動画を簡単に作成できる方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで親しみやすく、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを使用してプロセスを簡素化し、各ステップを案内する親しみやすい声が伴います。
クライアントプレゼンテーションのために迅速なコンテンツ生成を必要とする企業の営業チーム向けに、2.5分間のプロフェッショナルなデモ動画を制作し、新しいB2Bソフトウェアソリューションに焦点を当てます。ビジュアルプレゼンテーションは権威あるデータ駆動型で、重要な統計のための画面上のテキストオーバーレイを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して効率的に実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品デモ動画の作成を簡単かつ効率的にしますか？
HeyGenは高度なAIを使用してテキストをプロフェッショナルな製品デモ動画に変換し、複雑なビデオ編集の必要を排除します。AI音声オーバー、AIアバター、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを活用して、字幕や高解像度ビデオを効率的に生成できます。
HeyGenは製品デモ動画をカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、さまざまなビデオテンプレート、ロゴや色のブランディングコントロール、包括的なメディアライブラリを含む強力なカスタマイズオプションを提供します。また、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、特定のニーズに合わせて高解像度ビデオをエクスポートできます。
HeyGenのAI音声オーバーとアバターはどのようにして製品デモ動画を向上させますか？
HeyGenは高度なAI音声生成とリアルなAIアバターを統合しており、自分の声を録音したり画面に登場することなく、魅力的な製品デモ動画を作成できます。この技術は、明確でプロフェッショナルなナレーションを手間なく提供し、時間とリソースを節約します。
HeyGenは製品デモのためのプロフェッショナルなビデオ編集ツールとして何が優れていますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと高解像度ビデオエクスポート機能を備えたプロフェッショナルなビデオ編集ツールを提供し、製品デモ動画を洗練され、効果的にします。これにより、ソーシャルメディア、チュートリアルビデオ、またはあらゆるプロフェッショナルなプレゼンテーションに最適で、ブランドの存在感を高めます。