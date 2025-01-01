数分でデータビジュアライゼーションビデオを作成
プロフェッショナルなデータビジュアライゼーションビデオを簡単に作成。豊富なテンプレートとシーンを使用して、データを魅力的なストーリーに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学生や教育者向けに、複雑なデータを簡単に理解できる「インタラクティブビジュアル」に変える60秒の魅力的な説明ビデオを開発してください。視覚スタイルはクリーンで明るく、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して生成された親しみやすい説明的なナレーションで補完し、明確さと記憶を確保します。
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のプロフェッショナルな「データビジュアライゼーション」ビデオを制作し、成長と洞察を強調します。視覚的なプレゼンテーションはクリーンで信頼性があり、彼らが自分のレポートを「カスタマイズ」できる方法を強調します。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」を使用して、自信に満ちた権威あるナレーションを提供し、データを効果的に説明します。
忙しいプロフェッショナルを対象に、誰でも迅速に「データビジュアライゼーションビデオを作成」できる方法を示す20秒の簡潔なビデオを作成します。さまざまな情報豊富なチャート間のスムーズで高速なトランジションを特徴とし、洗練されたプロフェッショナルな視覚スタイルを維持します。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して、明確で情報豊富なナレーションをサポートし、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なデータビジュアライゼーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、複雑なデータを視覚的に魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換する力を提供します。スタニングチャートとアニメーションを統合し、AIアバターやボイスオーバーと組み合わせて、コーディングなしで魅力的なデータストーリーテリングを作成できます。
HeyGenはコーディングなしでデータビジュアライゼーションをカスタマイズするツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動のビジュアライゼーションツールは、データプレゼンテーションの広範なカスタマイズを可能にします。プログラミングの知識がなくても、視覚要素、色、レイアウトを簡単にブランドに合わせて調整できます。
HeyGenでどのような種類のデータストーリーテリングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、準備したデータビジュアライゼーションとスタニングチャートをシームレスに魅力的なビデオナラティブに統合できます。これらをAIアバター、動的アニメーション、プロフェッショナルなボイスオーバーと組み合わせて、観客を本当に引き込むデータストーリーテリングを作成します。
HeyGenを使用してインタラクティブビジュアルを特徴とする説明ビデオを迅速に作成できますか？
はい、HeyGenは説明ビデオ制作を簡素化するために設計されたさまざまなビデオテンプレートを提供しています。インタラクティブビジュアルを簡単に組み込み、データをどこでもアクセス可能にするためにモバイル視聴に最適化されたコンテンツを確保できます。