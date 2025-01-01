パフォーマンスを監視するためのダッシュボードビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、ウェブサイトのパフォーマンスを監視し、最も重要な指標を提示します。

ウェブ開発者とマーケティングチームを対象に、埋め込みコードを使用してダッシュボードにインタラクティブなビデオタイルを埋め込むことで、ウェブサイトのパフォーマンスを効果的に監視する方法を示す2分間のビデオを生成してください。視覚スタイルはダイナミックで、画面録画を通じてリアルタイムデータを示し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能によるAIアバターでエネルギッシュなトーンを設定します。
ビジネスオーナー向けに、ダッシュボード上で最も重要な指標を強調するために同じデータを異なる方法で視覚化する革新的な方法を探る60秒のビデオをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、視覚的に豊かなインフォグラフィックスタイルのアニメーションを使用し、魅力的なバックグラウンドミュージックと明確な字幕を添えます。
ITプロフェッショナルとプロジェクトマネージャー向けに、特に公共または第三者のステークホルダーと協力する際のダッシュボードの安全なファイル共有を概説する45秒のビデオを制作してください。ビデオは明確で簡潔な視覚スタイルを維持し、役立つオンスクリーンテキストオーバーレイを含み、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから選ばれた安心感のあるAIアバターによって提供されます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ダッシュボードビデオの作り方

データダッシュボードを魅力的なビデオ解説に素早く簡単に変換し、複雑な指標を視聴者にとってアクセスしやすく理解しやすくします。

1
Step 1
プロジェクトを作成
HeyGenで適切なビデオテンプレートまたは空白のキャンバスを選択し、インパクトのあるチュートリアルビデオのためのダッシュボードプレゼンテーションをフレーム化します。
2
Step 2
ダッシュボードのビジュアルを追加
スクリーンショット、画面録画、またはライブダッシュボードからの埋め込みコードをビデオにインポートします。HeyGenのメディアライブラリを使用して、視覚的なアセットをシームレスに配置します。
3
Step 3
ナレーションとパーソナライズ
ボイスオーバーを追加するか、AIアバターを選択してダッシュボードの洞察を提示し、説明を強化します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、重要なデータポイントを明確に伝えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
ビデオを確認し、最終的な仕上げを行います。その後、完成したダッシュボードビデオを希望のアスペクト比でエクスポートし、公開または特定のチームと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

共有可能なダッシュボードインサイトを作成

ダッシュボードから魅力的なビデオタイルやクリップを迅速に生成し、ソーシャルメディアで共有して、データを異なる方法で視覚化し、より広いリーチを実現します。

よくある質問

HeyGenで作成したダッシュボードビデオを共有または埋め込むにはどうすればよいですか？

HeyGenでは、MP4などのさまざまなファイル形式でチュートリアルビデオをエクスポートして簡単に共有できます。また、公開URLや埋め込みコードを生成して、ウェブサイト、ダッシュボード、その他のプラットフォームでビデオタイルとしてシームレスにホストすることも可能です。

HeyGenはウェブサイトのパフォーマンスを監視するためのダッシュボードビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenのAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用すれば、ウェブサイトのパフォーマンスを監視する方法や同じデータを異なる方法で視覚化する方法を説明する魅力的なチュートリアルビデオを簡単に作成できます。

HeyGenでのビデオタイルのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや色を組み込んでビデオタイルがブランドアイデンティティに合致するようにできます。また、さまざまなテンプレートやシーンを利用して、ダッシュボード内で同じデータを効果的に視覚化することができます。

HeyGenはダッシュボード構築のベストプラクティスを説明するチュートリアルビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはダッシュボード構築のベストプラクティスを説明するチュートリアルビデオの作成に最適です。スクリプトを魅力的なボイスオーバーに変換し、自動字幕を含めることで、複雑な情報を視聴者にとってアクセスしやすく明確にします。