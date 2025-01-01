ダンスビデオを作る: AIで驚くべき動きを創造

AIダンスビデオジェネレーターを使用して、写真を簡単にダンスにアニメートし、動的なテンプレートでシーンをカスタマイズします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ミームクリエイターやユーモア愛好家向けに、静止写真を生き生きとさせて「写真をダンスにアニメート」する、風変わりで15秒のアニメーションダンスビデオを作成します。ビジュアルスタイルは、明るく誇張された色彩とコミカルな効果音で、風変わりで遊び心のあるものにし、HeyGenの「AIアバター」機能を使用して、アップロードされたキャラクター画像をダンスのセンセーションに変え、面白いミームやGIFを作成します。
サンプルプロンプト2
誕生日や記念日などの特別な機会を祝う個人向けに、心温まる45秒のセレブレーションミュージックビデオをデザインし、「ムードをカスタマイズ」して感動的なビジュアルとアップビートで個人的なバックグラウンドミュージックをミックスします。このユニークな「ダンスビデオメーカー」体験には、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を通じて届けられるパーソナライズされたメッセージを組み込み、祝祭の創作に親密なタッチを加えます。
サンプルプロンプト3
アーティストや小規模ビジネス向けに、アスパイアリングダンサーのスキルやクリエイティブプロジェクトを披露する、洗練された60秒のパフォーマンスダンスビデオを生成します。プロフェッショナルなビジュアルスタイルを強調し、多様な照明とエネルギッシュな音楽を使用して、「オンラインでダンスビデオを作成する」ことの簡単さを示します。同期された「字幕/キャプション」を統合して、歌詞や重要なパフォーマンス要素を強調し、シームレスなモーショントランスファー技術で完全な「リリックビデオ」体験を提供します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ダンスビデオの作り方

AIアバターと動的なビジュアルでクリエイティブなアイデアを簡単に魅力的なビデオに変え、音楽をテーマにしたコンテンツに最適です。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選び、ビデオの魅力的なプレゼンターやキャラクターとして使用します。
2
Step 2
魅力的なスクリプトを書く
希望するテキストを入力すると、私たちの高度なAIが自然な音声を生成し、ナレーションや音楽の伴奏に最適です。
3
Step 3
ビジュアルと音楽で強化
メディアライブラリから背景音楽、魅力的な画像、または関連するストックビデオを取り入れ、ダンスをテーマにしたコンテンツに最適なシーンを設定します。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
さまざまなアスペクト比で高品質のビデオをレンダリングし、ソーシャルメディアプラットフォームでのダウンロードと共有に最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

観客をインスパイアし、楽しませる

観客をインスパイアし、楽しませ、感動を与える魅力的なダンスビデオを作成し、記憶に残る感情的に共鳴するコンテンツを作り出します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてダンスビデオを作るのを助けてくれますか？

HeyGenは高度なAI機能を使用して、簡単にダンスビデオを作成する力を提供します。私たちのプラットフォームを使用すれば、クリエイティブなアイデアを迅速かつ効率的に魅力的なビジュアルコンテンツに変えることができます。

HeyGenはダンスビデオにどのようなクリエイティブな可能性を提供しますか？

HeyGenは、魅力的なTikTokダンスビデオからプロフェッショナルなミュージックビデオコンテンツまで、幅広いダンスビデオを作成するための多用途なプラットフォームを提供します。バイラル準備が整ったテンプレートやツールを探索し、ユニークなアニメーションパフォーマンスでビジョンを実現し、面白いミームやGIFを簡単に作成できます。

HeyGenは写真をダンスにアニメートすることができますか？

はい、HeyGenは革新的なAIを利用して、写真をダンスにアニメートし、静止画像をダイナミックに生き生きとさせます。私たちのモーショントランスファー技術は、アップロードされたキャラクター画像を知的に処理し、複雑なリギングや高価なソフトウェアを使用せずに魅力的なダンスパフォーマンスに変えることができます。

HeyGenでビートに同期したダンスビデオをどれくらい早く自動生成できますか？

HeyGenは作成プロセスを効率化し、ビートに同期したビデオを迅速に自動生成することができます。ほとんどのダンスビデオは5分以内に生成でき、どのソーシャルメディアプラットフォームにも最適な高品質でリズムに合ったコンテンツを非常に速く制作できます。