顧客オンボーディングトレーニングビデオを作成する
パーソナライズされた体験を提供し、魅力的なビデオと簡単なスクリプトからのテキストビデオでサポートコストを削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ユーザーが直面する一般的な課題に焦点を当てた90秒のトレーニングビデオを作成し、それを解決する主要な製品機能を示します。ダイナミックな画面録画とアップビートなバックグラウンドトラックを使用し、自動字幕/キャプションを通じてすべての視聴者にアクセスしやすく、明確にします。
個々の新規顧客をプレミアムサービスに歓迎する45秒のパーソナライズされた体験ビデオを開発し、温かい挨拶と成功への初期ステップを提供します。人間味を加えるために表現豊かなAIアバターを使用し、最初のインタラクションをガイドするための迅速で明確なビジュアルキューを組み合わせます。
高度なユーザー向けに2分間の包括的なオンボーディングビデオを制作し、複雑なソフトウェアの特定のユースケースと統合を詳述します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してブランドの一貫性を保ちながら、洗練されたプロフェッショナルな美学で提示し、一般的な技術的な問い合わせに事前に対応することで顧客サポートコストを削減することを目指します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして顧客オンボーディングトレーニングビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的な顧客オンボーディングトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、ビデオ作成プロセスが効率化され、効果的な顧客維持戦略に集中することができます。
パーソナライズされたオンボーディングビデオに対するHeyGenの技術的な能力は何ですか？
HeyGenは高度なAIアバターと自然なAIボイスオーバーを利用して、非常にパーソナライズされた顧客オンボーディングビデオを作成します。また、多言語のトレーニングコンテンツを生成し、自動的に字幕を追加することで、多様なグローバルオーディエンスにメッセージを届けることができます。
HeyGenはオンボーディングビデオ制作の効率を向上させるツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは豊富なビデオテンプレートを提供し、製品機能を効果的に示すための画面録画のシームレスな統合を可能にします。このアプローチは、明確で一貫したガイダンスを提供することで顧客サポートコストを削減するのに役立ちます。
HeyGenはオンボーディングコンテンツのブランドの一貫性と統合をサポートできますか？
はい、HeyGenはカスタムロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのオンボーディングビデオで一貫したブランド体験を確保します。また、LMSやCRMシステムとシームレスに統合して、統一されたパーソナライズされた体験を提供できます。