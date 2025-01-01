顧客オンボーディングトレーニングビデオを作成する

パーソナライズされた体験を提供し、魅力的なビデオと簡単なスクリプトからのテキストビデオでサポートコストを削減します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ユーザーが直面する一般的な課題に焦点を当てた90秒のトレーニングビデオを作成し、それを解決する主要な製品機能を示します。ダイナミックな画面録画とアップビートなバックグラウンドトラックを使用し、自動字幕/キャプションを通じてすべての視聴者にアクセスしやすく、明確にします。
サンプルプロンプト2
個々の新規顧客をプレミアムサービスに歓迎する45秒のパーソナライズされた体験ビデオを開発し、温かい挨拶と成功への初期ステップを提供します。人間味を加えるために表現豊かなAIアバターを使用し、最初のインタラクションをガイドするための迅速で明確なビジュアルキューを組み合わせます。
サンプルプロンプト3
高度なユーザー向けに2分間の包括的なオンボーディングビデオを制作し、複雑なソフトウェアの特定のユースケースと統合を詳述します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してブランドの一貫性を保ちながら、洗練されたプロフェッショナルな美学で提示し、一般的な技術的な問い合わせに事前に対応することで顧客サポートコストを削減することを目指します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客オンボーディングトレーニングビデオの作り方

新規ユーザーに魅力的でパーソナライズされたトレーニングビデオを提供し、顧客維持を向上させ、サポート問い合わせを大幅に削減します。

Step 1
スタートポイントを選ぶ
多様な「テンプレートとシーン」ライブラリから選択するか、空白のキャンバスから理想的な顧客オンボーディングビデオをスクリプト化して始めましょう。明確な目標を設定し、焦点を絞った効果的なチュートリアルを確保します。
Step 2
魅力的なビジュアルとオーディオを作成する
「AIアバター」を選んでスクリプトを生き生きとさせます。画面録画、テキスト、魅力的なボイスオーバーを使用して、主要な製品機能を示します。
Step 3
ブランド体験をカスタマイズする
ロゴ、色、カスタムフォントなどの「ブランディングコントロール」を使用して、会社の独自のスタイルを適用します。字幕を追加し、視覚要素を調整して、洗練されたプロフェッショナルでパーソナライズされた体験を提供します。
Step 4
広く配布する
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに合わせてトレーニングビデオを調整します。完成した顧客オンボーディングビデオをLMS、CRM、またはウェブサイトで共有し、顧客サポートコストを削減し、維持を向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルなビデオ作成を加速する

高品質でインパクトのあるビデオを迅速に制作し、すべての新規顧客に一貫したプロフェッショナルなメッセージを確保します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客オンボーディングトレーニングビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的な顧客オンボーディングトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、ビデオ作成プロセスが効率化され、効果的な顧客維持戦略に集中することができます。

パーソナライズされたオンボーディングビデオに対するHeyGenの技術的な能力は何ですか？

HeyGenは高度なAIアバターと自然なAIボイスオーバーを利用して、非常にパーソナライズされた顧客オンボーディングビデオを作成します。また、多言語のトレーニングコンテンツを生成し、自動的に字幕を追加することで、多様なグローバルオーディエンスにメッセージを届けることができます。

HeyGenはオンボーディングビデオ制作の効率を向上させるツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは豊富なビデオテンプレートを提供し、製品機能を効果的に示すための画面録画のシームレスな統合を可能にします。このアプローチは、明確で一貫したガイダンスを提供することで顧客サポートコストを削減するのに役立ちます。

HeyGenはオンボーディングコンテンツのブランドの一貫性と統合をサポートできますか？

はい、HeyGenはカスタムロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのオンボーディングビデオで一貫したブランド体験を確保します。また、LMSやCRMシステムとシームレスに統合して、統一されたパーソナライズされた体験を提供できます。