AIでカバーソングビデオを数分で作成
高度なボイスオーバー生成を使用して、あなたの声を魅力的なAIミュージックカバーに変換します。バイラルリミックスとビデオを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアコンテンツクリエイター向けにデザインされたユニークな45秒のビデオを想像してください。バイラルリミックスとビデオを作成する秘密を明かします。ビジュアルスタイルはユーモラスで同期重視、予想外のカバーソングの演出を強調します。HeyGenの高度なボイスオーバー生成を利用して、ユニークなカスタムAIボイスを追加し、「カバーソングビデオを作成する」体験を楽しくシェア可能にします。
独立系アーティストやクリエイティブな実験者のためのAIミュージックビデオジェネレーターの芸術的な可能性を示すシネマティックな60秒のミュージックビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは深く芸術的で感情に訴えるもので、生成AIビジュアルと心のこもったカバーパフォーマンスを織り交ぜます。このユニークな「カバーソングビデオを作成する」制作のストーリーテリングを豊かにするために、HeyGenの包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを紹介します。
初心者や音楽愛好家を対象にしたシンプルな30秒のチュートリアルスタイルのビデオを作成し、カバーソングビデオを簡単に作成するプロセスを簡素化します。ビジュアルスタイルはクリーンで明確、歌詞とメッセージを強調します。HeyGenの自動字幕/キャプション機能がAIビデオクリエイターを誰にでもアクセス可能にし、複雑な編集なしで曲の意味を完璧に伝える方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIミュージックカバービデオの作成にどのように役立ちますか？
HeyGenは、AIを活用したツールを提供することで、カバーソングビデオの作成プロセスを簡素化します。テンプレートや生成AIビジュアルを活用して、あなたの音楽ビジョンをシェア可能なオンライン体験に変えることができます。
HeyGenはクリエイター向けの直感的なAIミュージックビデオエディターですか？
はい、HeyGenは使いやすいオンラインビデオエディターとして設計されており、AIビデオクリエイターツールを利用しやすくしています。複雑なソフトウェアを使わずに、プロフェッショナル品質のミュージックビデオを制作するのに役立ちます。
HeyGenは私のAIミュージックカバーにカスタムボイスオーバーをサポートしていますか？
HeyGenは強力なボイスオーバー生成機能を提供しており、生成された声でAIミュージックカバーをナレーションしたり、自分の音声をアップロードしたりできます。この機能は、バイラルリミックスやビデオのためのユニークなサウンドスケープを作成するのに役立ちます。
HeyGenのAIビデオクリエイターはミュージックビデオにどのようなビジュアル機能を提供していますか？
HeyGenのAIビデオクリエイターは、ダイナミックなAIアバターや生成AIビジュアルをミュージックビデオに統合することができます。また、テンプレートやメディアライブラリを活用して、カバーソングビデオのビジュアルストーリーテリングを強化することができます。