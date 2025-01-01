コース動画を作成する: 魅力的なトレーニングコンテンツを生成
AIを活用して、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画を利用し、プロフェッショナルな結果を得るためにオンラインコース動画を簡単に作成します。
企業のトレーナーや人事部門を対象にした、45秒の鋭い指導動画を開発し、効率的にトレーニング動画を作成する方法を示します。クリーンでプロフェッショナルな美学を保ち、ダイナミックなトランジションと権威あるが親しみやすい声のナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、書かれたコンテンツを魅力的なビデオレッスンに変換する簡単さを強調し、迅速なコンテンツ制作を実現します。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、オンラインコース動画を強化したいと考えている人々のための30秒のダイナミックなショート動画を制作します。ビジュアルスタイルはモダンで親しみやすく、クイックカットとアップビートで会話調のオーディオトラックを使用します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが、プロフェッショナルなビジュアル要素で物語を簡単に豊かにする方法を強調し、すべての人にビデオ作成を可能にします。
eラーニング開発者や専門家向けに、AIコースクリエイターになるための洗練されたプロセスを掘り下げた75秒の簡潔な説明動画を想像します。トーンは情報的で洗練されており、洗練されたモーショングラフィックスと正確で教育的なナレーションを特徴とします。HeyGenが自動的に字幕/キャプションを生成し、すべての入念に計画されたストーリーボードシーケンスのアクセシビリティと広範なリーチを確保する様子を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはオンライントレーニングのAIコースクリエイターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、コース動画を簡単に作成するのを助けます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはプロフェッショナルなAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して、魅力的なオンラインコース動画に変換し、ビデオ作成プロセスを効率化します。
HeyGenは魅力的なトレーニング動画を作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはスクリプト作成とビデオ作成のための強力なツールを提供し、AIアバターを使用してトレーニング動画を生成できます。テンプレートを利用し、カスタム背景を追加し、テキストオーバーレイを含めて、すべてのトレーニングコンテンツに魅力的なビデオレイアウトを確保します。
コース動画内のAIアバターやビジュアル要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはコース動画プロジェクトのための広範なカスタマイズを可能にします。さまざまなAIアバターから選択し、その外観を個別化することができ、カスタム背景やアニメーショングラフィック要素を組み込んで、ブランドの美学に合わせることができます。
HeyGenはオンラインコース動画の制作をどのように効率化しますか？
HeyGenはスクリプトをAIアバターと自動音声生成を使用してビデオに変換することで、オンラインコース動画の制作を劇的に簡素化します。これにより、クリエイターはコンテンツの計画とスクリプト作成に集中でき、従来のビデオ編集に必要な時間とリソースを大幅に削減します。