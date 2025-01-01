コンバージョン広告動画で売上を促進
HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を使用して、ソーシャルメディアで素早く注意を引く魅力的な動画広告でコンバージョンを迅速に促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースブランド向けに、製品の利点を魅力的な「ストーリーテリング」で伝える45秒の「高コンバージョン動画広告」を開発します。若くて意欲的なオーディエンスをターゲットに、インスピレーションを与えるライフスタイルに焦点を当てたビジュアルスタイル、暖かい色調のパレット、控えめな背景音楽を使用します。HeyGenの「AIアバター」と「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して物語を生き生きとさせ、変革の体験を示します。
Gen Zをターゲットにしたソーシャルメディアマーケター向けに、特に「素早く注意を引く」ために設計された15秒の「動画広告」を制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に印象的で、大胆なテキストオーバーレイとトレンディでエネルギッシュな音楽を特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」と「字幕/キャプション」を使用して、即座に共鳴するパンチの効いたメッセージを届け、迅速なエンゲージメントを促します。
多様なクライアントキャンペーンを作成するマーケティングエージェンシー向けに、多用途性を強調する60秒の「コンバージョン広告動画を作成」します。この広告は、プロフェッショナルでクリーン、洗練されたビジュアルスタイルを持ち、スムーズなトランジションと権威あるナレーションを備えています。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを調整する方法を示し、「動画広告テンプレート」が制作を効率化する様子を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高コンバージョンの動画広告を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターと多様な動画広告テンプレートを活用して、高コンバージョンの動画広告を作成する力を提供します。強力なストーリーテリングツールを使用して、素早く注意を引き、効果的にコンバージョンを促進します。
HeyGenはインパクトのある動画広告を作成するためにどのような機能を提供していますか？
包括的な動画広告メーカーとして、HeyGenは直感的なオンライン動画エディターを提供し、ドラッグ＆ドロップツールを使用して簡単にテキストを動画に追加したり、アニメーション、音楽、ステッカーを追加したりできます。事前に構築されたテンプレートとシーンを活用して、インパクトのある広告を作成できます。
HeyGenはソーシャルメディア向けのコンバージョン広告動画を作成するプロセスを簡素化できますか？
はい、HeyGenはソーシャルメディア向けのコンバージョン広告動画を作成するプロセスを大幅に簡素化します。テキストから動画を生成し、ボイスオーバー生成を追加し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに簡単にリサイズおよびエクスポートできます。
HeyGenはブランド固有のカスタマイズを動画広告でどのようにサポートしますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じて強力なブランド認知をサポートし、ロゴや色を組み込むことができます。また、カスタム字幕やキャプションを使用してメッセージを強化し、動画広告が独自のブランドアイデンティティを反映するようにします。