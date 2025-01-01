コンバージョン広告動画で売上を促進

HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を使用して、ソーシャルメディアで素早く注意を引く魅力的な動画広告でコンバージョンを迅速に促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマースブランド向けに、製品の利点を魅力的な「ストーリーテリング」で伝える45秒の「高コンバージョン動画広告」を開発します。若くて意欲的なオーディエンスをターゲットに、インスピレーションを与えるライフスタイルに焦点を当てたビジュアルスタイル、暖かい色調のパレット、控えめな背景音楽を使用します。HeyGenの「AIアバター」と「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して物語を生き生きとさせ、変革の体験を示します。
サンプルプロンプト2
Gen Zをターゲットにしたソーシャルメディアマーケター向けに、特に「素早く注意を引く」ために設計された15秒の「動画広告」を制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に印象的で、大胆なテキストオーバーレイとトレンディでエネルギッシュな音楽を特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」と「字幕/キャプション」を使用して、即座に共鳴するパンチの効いたメッセージを届け、迅速なエンゲージメントを促します。
サンプルプロンプト3
多様なクライアントキャンペーンを作成するマーケティングエージェンシー向けに、多用途性を強調する60秒の「コンバージョン広告動画を作成」します。この広告は、プロフェッショナルでクリーン、洗練されたビジュアルスタイルを持ち、スムーズなトランジションと権威あるナレーションを備えています。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを調整する方法を示し、「動画広告テンプレート」が制作を効率化する様子を紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンバージョン広告動画の作り方

強力で直感的なツールを使用して、注目を集め、ビジネスの成果を促進する高コンバージョンの動画広告を作成します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
HeyGenの多様な動画広告テンプレートライブラリから選ぶか、白紙のキャンバスを選択して開始します。視聴者の注意を素早く引く強力なオープニングをデザインします。
2
Step 2
コアメッセージを作成する
動画にテキストを追加し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用してナarrativeを作成します。自然な音声のボイスオーバーを生成し、明確な字幕を追加して価値を効果的に伝えます。
3
Step 3
魅力的な要素を統合する
HeyGenのブランディングコントロールを活用してブランドの一貫性を確保し、魅力的な行動喚起を組み込んで、オーディエンスをコンバージョンに導きます。
4
Step 4
最適化とエクスポート
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなチャネル向けに動画を準備します。高コンバージョンの動画広告を最適化し、ソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を活用

顧客の成功事例を説得力のあるAI動画に変換し、信頼と信頼性を築いて、より高いコンバージョン率を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高コンバージョンの動画広告を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターと多様な動画広告テンプレートを活用して、高コンバージョンの動画広告を作成する力を提供します。強力なストーリーテリングツールを使用して、素早く注意を引き、効果的にコンバージョンを促進します。

HeyGenはインパクトのある動画広告を作成するためにどのような機能を提供していますか？

包括的な動画広告メーカーとして、HeyGenは直感的なオンライン動画エディターを提供し、ドラッグ＆ドロップツールを使用して簡単にテキストを動画に追加したり、アニメーション、音楽、ステッカーを追加したりできます。事前に構築されたテンプレートとシーンを活用して、インパクトのある広告を作成できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けのコンバージョン広告動画を作成するプロセスを簡素化できますか？

はい、HeyGenはソーシャルメディア向けのコンバージョン広告動画を作成するプロセスを大幅に簡素化します。テキストから動画を生成し、ボイスオーバー生成を追加し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに簡単にリサイズおよびエクスポートできます。

HeyGenはブランド固有のカスタマイズを動画広告でどのようにサポートしますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じて強力なブランド認知をサポートし、ロゴや色を組み込むことができます。また、カスタム字幕やキャプションを使用してメッセージを強化し、動画広告が独自のブランドアイデンティティを反映するようにします。