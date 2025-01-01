AI効率でコンプライアンスビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、トレーニングのエンゲージメントを高め、法務ワークフローを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の法務および財務チーム向けに、規制コンプライアンスプロセスの最近の更新を詳述した60秒のアニメーション説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、権威あるもので、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、さまざまな視聴環境で重要な情報がアクセス可能であることを保証します。
サンプルプロンプト2
全従業員向けに、データプライバシーや倫理的行動などの一般的なコンプライアンストピックの重要な側面を強調した30秒のクイックチップビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用したモダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、活気に満ちた励ましのナレーション生成を組み合わせて、エンゲージメントを維持します。
サンプルプロンプト3
中間管理職向けに、新しい内部ポリシー変更を説明する50秒の情報コンプライアンスビデオを設計してください。このビデオは、直接的でプロフェッショナルなビジュアル美学を必要とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細なポリシー文書を明確なプレゼンテーションに変換し、明確さを高めるために正確な字幕/キャプションを追加します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

コンプライアンスビデオの作り方

魅力的でプロフェッショナルなビデオでコンプライアンス研修を効率化します。チームが情報を得てコンプライアンスを維持するための効果的なコンテンツを迅速に作成する方法を学びましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、包括的なビデオスクリプトを作成します。スクリプトをHeyGenに貼り付けると、スクリプトからのテキストビデオ機能が自動的に初期シーンとコンテンツを生成します。
2
Step 2
ビジュアルとプレゼンターを選択
さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択して、コンプライアンス研修ビデオを強化します。メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えるために、魅力的なAIアバターを組み込みます。
3
Step 3
ブランディングとナレーションを適用
企業のロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、ブランドの一貫性を確保します。高度な音声合成を使用して、コンプライアンストピックの明確なナレーションを生成します。
4
Step 4
エクスポートと配信
アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを追加して、プロフェッショナルなコンプライアンスビデオを完成させます。完成したビデオを最適な形式でエクスポートし、好みのプラットフォームに配信および統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコンプライアンストピックを解明

複雑な規制情報を明確で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、コンプライアンスのトピックを把握しやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンプライアンスビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ビデオスクリプトをAIアバターとナレーション生成を使用して魅力的なコンテンツに変換することで、コンプライアンスビデオの制作プロセスを簡素化します。これにより、コンプライアンス研修ビデオの制作スケジュールが大幅に短縮されます。

HeyGenはLMSやYouTubeとのコンプライアンスビデオの統合をサポートしていますか？

はい、HeyGenはさまざまなアスペクト比でコンプライアンスビデオを作成およびエクスポートできるため、YouTubeやLMSとのシームレスな統合に適しています。これにより、規制コンプライアンスプロセスの幅広いアクセスが保証されます。

コンプライアンス研修ビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、企業のロゴや色をコンプライアンス研修ビデオに組み込むことができる広範なブランディングコントロールを提供します。また、さまざまなビデオ背景やテンプレートから選択して、企業のアイデンティティに合わせた多様なコンプライアンストピックに対応できます。

HeyGenはビデオスクリプトをアニメーションコンプライアンス説明に変換できますか？

もちろんです。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用すると、ビデオスクリプトを入力して、AIアバターとアニメーションを使用したプロフェッショナルなビデオを即座に生成できます。これにより、複雑な法務ワークフローやコンプライアンスのトピックを明確で魅力的に説明できます。