サンプルプロンプト1
データアナリストやプロジェクトマネージャー向けに設計された90秒の分析解説動画を作成し、複雑なプロジェクトタイムラインやデータセットを分解します。アニメーションチャートと明確なテキストオーバーレイを備えた視覚的に豊かなプレゼンテーションを使用し、カリスマ的なAIアバターが洞察を提供します。すべての重要なポイントを自動字幕/キャプションで強調し、解説動画の編集プロセスを簡単で魅力的にします。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェアユーザーや研修生向けに、特定のアプリケーション機能を利用するステップバイステップのプロセスを詳述した45秒の簡潔な指導解説動画を制作します。視覚スタイルは明るくユーザーフレンドリーで、明確な画面キャプチャと直感的なアニメーションを特徴とし、親しみやすく励みになるAIボイスが伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、解説動画の作成プロセスを簡素化し、クイックガイドを作成する方法を簡単にします。
サンプルプロンプト3
開発者やITサポートスペシャリストを対象とした30秒の鋭い技術解説動画を設計し、最近のAPIアップデートや一般的なトラブルシューティング技術を迅速に説明します。ダイナミックでインフォグラフィック駆動の視覚スタイルを使用し、迅速なトランジションとプロフェッショナルで簡潔なAIボイスで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストから動画への機能を使用して、書かれたスクリプトから直接この簡潔なメッセージを簡単に生成し、効率的な解説動画メーカーのワークフローを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

解説動画の作り方

HeyGenの直感的なツールを使用して、録画、ボイスオーバー、プロフェッショナルな編集を行い、メッセージを際立たせる魅力的な解説動画を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
映像を録画またはアップロード
まず、既存のビデオクリップや画面録画をHeyGenにアップロードして、解説の基盤を築きます。また、背景ビジュアルのために豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用することもできます。
2
Step 2
解説またはAIボイスを追加
HeyGen内で直接自分のボイスオーバーを録音するか、または高度なボイスオーバー生成機能を活用してリアルなAIボイスで解説を伝えます。
3
Step 3
動画を編集・洗練
プロフェッショナルな編集で解説動画を強化します。字幕/キャプション機能を利用して、メッセージを明確で魅力的にし、アクセシビリティとインパクトを確保します。
4
Step 4
作成した動画をエクスポート・共有
満足したら、完成した解説動画を希望の解像度とアスペクト比でエクスポートします。あなたの魅力的なコンテンツは、プラットフォームを超えて共有され、オーディエンスを引き付ける準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

視聴者を引き付け、動機付ける解説を提供

オーディエンスに響く影響力のある解説動画を開発し、ユニークな視点を提供し、より深いエンゲージメントを促進します。

よくある質問

HeyGenは包括的な解説動画メーカーとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは高度なAI動画編集ツールを提供し、洗練された解説動画を効率的に作成することができます。HeyGenのAIボイスオーバーとリアルなAIアバターを活用して、ダイナミックなナレーションを行い、制作プロセスを簡素化します。

HeyGenは解説動画に字幕を簡単に追加するツールを提供していますか？

はい、HeyGenはすべての解説動画に自動生成された字幕を簡単に追加することを可能にします。また、視覚的な魅力とコンテンツの構造を向上させるためのさまざまなプロフェッショナルテンプレートを利用することもできます。

HeyGenは魅力的な解説動画を作成するためにどのようなユニークな機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用して、表現力豊かなAIテキスト読み上げボイスオーバーでスクリプトを届けることで、魅力的な解説動画を作成することを可能にします。この革新的なアプローチにより、従来の録音セットアップなしで高品質なコンテンツを制作することができます。

HeyGenは解説動画の編集面でどのように支援できますか？

もちろん、HeyGenのプラットフォームには、解説動画を強化するための強力なAI動画編集ツールが含まれています。背景リムーバーなどの機能を利用して洗練された外観を実現し、さまざまなアスペクト比で完成したプロジェクトをエクスポートすることができます。