行動規範教育ビデオを簡単に作成
AIアバターを活用して社員研修と職場のコンプライアンスを効率化し、複雑なガイドラインを魅力的なオンライン学習体験に変えましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員を対象にした年次コンプライアンス研修のリフレッシャーとして、職場のコンプライアンスと企業ガイドラインの遵守の重要な側面に焦点を当てた簡潔な60秒のビデオを制作してください。視覚的なプレゼンテーションは洗練されてプロフェッショナルであり、控えめな背景音楽と権威あるが親しみやすい声を使用します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたポリシーを魅力的なコンテンツに変えることができます。
チームリーダーやマネージャー向けに、プロフェッショナルな倫理の微妙な側面を探求し、チームミーティングでのディスカッションガイドとしての使用を促す、インパクトのある30秒のビデオを開発してください。視覚スタイルは洗練されており、抽象的なグラフィックや象徴的なイメージを取り入れ、穏やかで反省的なナレーションを使用します。HeyGenのナレーション生成を利用して、リーダーシップに共鳴する一貫した高品質のオーディオ体験を確保してください。
包括的な行動規範の導入社員研修の一環として、全スタッフを対象にした情報豊かな90秒のビデオを設計してください。このビデオはインフォグラフィックスタイルのアニメーションを採用し、効果的な行動規範研修の重要性と範囲を明確に示し、励ましと奨励の声を伴います。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリは、この教育的な作品を迅速に組み立てるための強力な基盤を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員の行動規範研修を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとナレーションを使った魅力的な教育ビデオに変換することで、行動規範研修を簡素化します。これにより、重要な社員研修コンテンツの作成が大幅に効率化され、現代のオンライン学習を通じて効果的な職場のコンプライアンスが確保されます。
HeyGenは魅力的な教育ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、AIアバター、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能、強力なナレーション生成を通じて、高品質な教育ビデオの制作を容易にします。また、テンプレート、ブランディングコントロール、メディアライブラリを活用してコンテンツを強化することもできます。
HeyGenは実際のシナリオを使ったコンプライアンス研修ビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムテキスト、画像、ビデオクリップを簡単に統合して、実際のシナリオや倫理的ジレンマを描くインパクトのあるコンプライアンス研修ビデオを制作することを可能にします。これにより、より良い倫理的意思決定と企業ガイドラインの理解が促進されます。
HeyGenは職場のコンプライアンスのためのビデオ制作プロセスをどのように効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトからのナレーションや字幕の生成などの主要なタスクを自動化することで、職場のコンプライアンスのためのビデオ制作を効率化します。ブランディングコントロールを使用して、すべての研修ビデオに一貫した企業のアイデンティティを適用し、プロフェッショナルで一貫したメッセージを確保します。