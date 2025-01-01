クラウドトレーニングビデオを作成：迅速で魅力的なコース
プロフェッショナルなクラウドトレーニングビデオを迅速に作成。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、複雑な概念を魅力的な学習体験に変えましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の新しいクラウドツールを習得したい開発者やシステム管理者を対象とした45秒のハウツートレーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、プロフェッショナルなプレゼンテーションとシームレスに統合されたステップバイステップの画面録画を特徴とし、AIアバターによる明確な音声での指示を確保します。HeyGenのAIアバターを使用してスキル開発ガイドを個別化し、スケールアップする効率性を強調してください。
営業およびマーケティングチームにクラウド認定を追求するよう促す30秒のプロモーションビデオを制作し、売上を向上させる方法を強調してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、モチベーションを高めるもので、クイックファクトや成功事例を示し、インスピレーションを与える背景音楽を使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンが、内部トレーニングイニシアチブのためのインパクトのあるマーケティングメッセージを迅速に作成できることを示してください。
技術に特化した企業の新入社員を対象に、包括的なクラウドトレーニングの利点と道筋を示す90秒の説明ビデオを作成してください。ビデオは、歓迎的で包括的なトーンを維持し、明確な説明アニメーションとプロフェッショナルなボイスオーバーを組み合わせ、すべての情報がアクセス可能であることを保証します。HeyGenで字幕を追加することで、学習と包括性を向上させる方法を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクラウドトレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、クラウドトレーニングビデオを迅速に作成することを可能にします。スクリプトを入力するだけで、オンラインビデオメーカーがプロフェッショナルなボイスオーバーとビジュアルを生成し、制作プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを開発するためにどのような機能を提供していますか？
本当に魅力的なトレーニングビデオのために、HeyGenは豊富なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、自動キャプションを提供します。これらの機能と強力なビデオエディターを組み合わせることで、クラウドトレーニングプログラムに最適な、情報豊富で視覚的に魅力的なコンテンツを確保します。
HeyGenは従業員のオンボーディングやハウツートレーニングビデオに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な従業員オンボーディング体験や詳細なハウツートレーニングビデオを作成するための理想的なオンラインビデオメーカーです。その直感的なプラットフォームにより、複雑な情報を効果的に伝える説明ビデオを制作し、スキル開発をスムーズにサポートします。
HeyGenはプロフェッショナルなクラウドコンピューティングビデオの制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenは一貫した外観のためのブランディングコントロールを提供し、簡単なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供することで、高品質なクラウドコンピューティングビデオの作成を簡素化します。これにより、組織はコストとリソースを節約しながら、洗練された学習リソースを効率的に制作できます。