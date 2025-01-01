臨床試験トレーニングビデオを迅速に作成
AIアバターを活用して、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを通じて複雑な臨床試験の概念を動的なトレーニングビデオで簡素化します。
経験豊富な臨床試験スタッフを対象に、患者モニタリングのベストプラクティスと研究全体での堅牢な品質保証をリフレッシュするための90秒のデモンストレーションビデオを開発します。このビデオは、患者とのインタラクションシナリオとデータレビューを描いた魅力的でややアニメーション化されたビジュアルを特徴とし、親しみやすく安心感のあるナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを利用して、情報を親しみやすく一貫した方法で提示します。
サイト調査者と倫理審査委員会メンバーを教育するために、適切なインフォームドコンセントの取得と包括的なチェックリストの戦略的使用の重要な要素に焦点を当てた2分間のチュートリアルを設計します。このトレーニング資料は、重要なポイントを示すために時折グラフィックを使用した正式な文書中心のビジュアルを必要とし、正確で情報豊富なナレーションを伴います。HeyGenを使用して、すべての音声コンテンツに字幕/キャプションを生成し、アクセシビリティを確保します。
データ入力担当者と研究マネージャーを対象とした45秒のインパクトのある短いビデオは、臨床研究における一般的な逸脱を明確に説明し、CAPAの基本を紹介する必要があります。ビジュアルスタイルは、問題解決志向のグラフィックとフローチャートを取り入れたダイナミックなもので、簡潔で指導的なナレーションで補完されるべきです。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな外観のコンテンツを迅速に組み立てます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして臨床試験トレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、製薬および臨床研究チームが高品質の臨床試験トレーニングビデオを迅速に制作できるようにします。これにより、重要なトレーニング資料の制作時間とコストが大幅に削減されます。
HeyGenは臨床研究のためのどのような技術トレーニングコンテンツをサポートできますか？
HeyGenは、プロトコル登録、研究デザイン、患者モニタリング、または品質保証などの技術的なトピックに関する詳細なチュートリアルやデモンストレーションビデオの作成に最適です。チームは、複雑な手順を臨床スタッフに説明するために、簡単にナレーションを生成し、字幕を追加できます。
HeyGenは臨床スタッフ向けのトレーニングビデオでブランドの一貫性を確保できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、組織のロゴや色をすべての臨床試験トレーニングビデオに統合することができます。これにより、臨床研究チームのすべてのモジュールでプロフェッショナルで一貫したトレーニング資料が確保されます。
HeyGenは臨床トレーニング資料の配布をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォーム向けに簡単にアスペクト比を変更し、エクスポートすることで、トレーニング資料の配布を簡素化します。この柔軟性により、臨床スタッフはどこでも重要なトレーニングビデオや情報にアクセスできます。