教室ビデオを作成：学生を引き付け、教育する
ダイナミックな教育ビデオでエンゲージメントを高めましょう。AIアバターで簡単にボイスオーバーを生成できます。
教師が保護者に教室の最新情報を伝えるための45秒のプロフェッショナルなビデオを開発し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して洗練された外観を実現し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、簡潔で情報豊かなビジュアルスタイルで安心感のあるナレーションを提供します。
学校のイベントを広範な学校コミュニティとソーシャルメディアで共有するための60秒のダイナミックなショートビデオを制作し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートをカスタマイズし、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してエネルギッシュな映像と現代的でインスパイアリングなオーディオトラックを提供します。
高校生向けの30秒の明確な教室ビデオを設計し、HeyGenの字幕/キャプションと正確なボイスオーバー生成を活用して、落ち着いた集中したオーディオトーンで情報を効果的に伝える、簡潔で説明的なビジュアルスタイルで重要な歴史的人物のクイックレビューを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育者が魅力的な教育ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは教育者が簡単に魅力的な教育ビデオを作成できるように支援し、スクリプトをAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用してプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換します。多様なビデオテンプレートを活用して、ビデオ作成プロセスを効率化し、学習を楽しくします。
HeyGenは特定の学習体験に合わせてビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは特定の学習体験に合わせてビデオを完全にカスタマイズでき、エンゲージメントを高めるためのダイナミックなインタラクティブレイヤーを提供します。テンプレートを個別化し、自分の映像や画像をアップロードし、ロゴや色でコンテンツをブランド化して独自のタッチを加えることができます。
HeyGenは教師と学生にどのようなツールを提供しますか？
HeyGenは教師に視覚的に魅力的でアニメーション化されたビデオを通じて学生の学習を楽しくする強力なツールを提供します。明確なボイスオーバーを生成し、字幕を追加して、レッスンがアクセスしやすく影響力のあるものになるようにし、ビデオ作成プロセスを簡素化します。
レッスン以外で、HeyGenは学校のコミュニケーションをどのように向上させますか？
伝統的なレッスンを超えて、HeyGenは魅力的なバーチャルキャンパスツアー、魅力的なビデオニュースレター、効果的な学校プロモーションビデオを作成することで学校のコミュニケーションを大幅に向上させることができます。カスタムビデオを学校コミュニティやソーシャルメディアプラットフォームで簡単に共有できます。