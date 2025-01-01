シネマティックビデオを瞬時に作成
HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを使用して、編集経験がなくてもシームレスに制作できる、驚くべきビジュアルとダイナミックで高品質なビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
新進のインディーフィルムメーカー向けに、ドラマチックな撮影技術とリアルなカメラ動作を特徴とする45秒のショートフィルムコンセプトを作成してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能とAIアバターを利用して、ムーディーな照明スタイルと雰囲気のあるスコアで、グリティで雰囲気のあるストーリーを生き生きとさせましょう。
小規模ビジネスオーナー向けに、ユニークなサービスをプロフェッショナルなカラーグレーディングとダイナミックで高品質なビジュアルで強調する60秒のプロモーションビデオを開発してください。この洗練されたアップビートなナラティブは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートと字幕/キャプションを活用して、幅広いオーディエンスにメッセージを効果的に伝えます。
コンテンツクリエイター向けに、シネマティックビデオを作成するための30秒の鮮やかなクリップを制作してください。事前定義されたエフェクトとスタイルを利用して、テンポの速いモダンなビジュアル体験を提供します。魅力的なトランジションと現代的なサウンドトラックで映画制作を高め、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、最終エクスポートがどのプラットフォームにも完璧に適合するようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして、広範な経験がなくてもシネマティックビデオを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、シネマティックビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、編集経験がなくてもダイナミックで高品質なビデオを制作できます。
HeyGenはどのような視覚効果と技術を提供して、驚くべきビデオを作成できますか？
HeyGenは、驚くべきビジュアルを作成し、さまざまなシネマティック技術を統合するためのツールを提供します。多様なテンプレート、ストックメディア、シーントランジションを利用して、視覚効果を追加し、プロフェッショナルな結果を達成できます。
HeyGenはプロフェッショナルで高解像度のショートフィルムやプロモーションビデオの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなショートフィルムやインパクトのあるプロモーションビデオの作成を可能にします。4K解像度のエクスポートオプションを含む高品質な出力を制作でき、プロジェクトが洗練され、配信準備が整った状態に見えるようにします。
HeyGenはテキストスクリプトを完全なシネマティックビデオに変換できますか？
もちろんです。AIシネマティックビデオメーカーとして、HeyGenはテキストスクリプトをシームレスに完全なシネマティックビデオに変換します。私たちのプラットフォームは、先進的なボイスオーバー生成とAIアバターを提供し、映画制作のビジョンを最初から最後まで実現します。