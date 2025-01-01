AIで簡単に振り付け動画を作成
直感的なプラットフォームと多様な「テンプレートとシーン」を活用して、ソーシャルメディアで振り付けを輝かせる魅力的なダンス動画を簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現代舞踊に興味を持つ成熟した観客に深く響く60秒のダンス動画を想像してください。この作品は、シネマティックでややデサチュレートされたビジュアル美学と、雰囲気のあるオーケストラ音楽を使用し、HeyGenの「字幕/キャプション」を活用して感動的なストーリーラインやテーマの深みを伝えます。
一般的なソーシャルメディアの観客、特にYouTubeショート向けに、45秒の「振り付け動画を作る」チャレンジを開発します。ビジュアルスタイルはカラフルでエネルギッシュであり、人気の高エネルギーポップミュージックと完璧に組み合わせ、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、シームレスなマルチプラットフォーム共有を実現します。
初心者のダンス学生を対象にした、30秒の振り付けブレイクダウン動画を作成することを想像してください。この動画は、クリーンで明るいビジュアルスタイルとシンプルで励みになるバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、各動きを効果的に説明し、アクセスしやすい学習体験を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な振り付け動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ダイナミックなダンス動画を生成するための革新的なツールを提供します。直感的なプラットフォームとクリエイティブな機能を活用して、振り付けのコンセプトを簡単に実現し、TikTokやYouTubeなどのソーシャルメディアプラットフォームで共有するのに最適です。
HeyGenはダンス動画を強化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、AIボイスオーバー、バックグラウンドミュージックオプション、さまざまなテンプレートを含む強力なビデオ編集機能をクリエイターに提供します。これらのツールを使用して、プロフェッショナルでバイラルな動画を簡単に作成し、特別な効果を加えてビジョンをアニメートすることができます。
HeyGenはAIダンス動画を作成したい初心者に適していますか？
もちろんです！HeyGenは、すべてのレベルのクリエイター向けに設計されており、直感的なAIダンス動画ジェネレーターとして機能します。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、広範な事前経験がなくても高品質なダンスコンテンツを制作することができます。
HeyGenは私のダンス動画をソーシャルメディアでバイラルにするのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的でバイラルな動画を制作するためのクリエイティブな柔軟性を提供します。AIを活用したビデオエディターとダイナミックな特殊効果を活用することで、ソーシャルメディアプラットフォームでの共有とより広い観客の引き付けに最適化されたユニークなダンス動画を作成することができます。