Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
研究所の技術者や研究者向けに、個人用保護具（PPE）の正しい使用と選択に焦点を当てた90秒の指導ビデオが必要です。ビジュアルスタイルは機器のクローズアップを含む詳細なもので、落ち着いた権威ある音声とHeyGenの字幕/キャプションで重要な用語を強調します。
サンプルプロンプト2
安全管理者や経験豊富なスタッフ向けに、GHS化学安全の原則と安全データシートの正しい解釈を詳述した包括的な2分間の企業トレーニングモジュールを開発します。プレゼンテーションは情報豊かで構造化されており、データビジュアライゼーションと明確なラベル例を組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確な技術的精度を実現します。
サンプルプロンプト3
化学物質を取り扱う全スタッフ向けに、緊急時の化学物質曝露と応急処置手順を概説する75秒の重要な安全ブリーフィングを想像してください。ビデオは緊急性がありながらも落ち着いたビジュアルスタイルを採用し、明確なステップバイステップのビジュアルと明確な音声キューを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して効果的な緊急シナリオを迅速に構築します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

化学安全トレーニングビデオの作り方

AI駆動のツールを使用して、チームを引き付け、重要なラボ安全プロトコルを強化するプロフェッショナルで準拠した化学安全トレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
化学安全手順、危険コミュニケーション、または応急処置を概説するスクリプトを開発します。私たちのプラットフォームを使用すると、このコンテンツをスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して直接変換できます。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
トレーニングを提示するために、私たちの多様なAIアバターギャラリーから選択し、魅力的で一貫した画面上の存在感を確保します。メッセージを強化するために、適切な背景とシーンをアバターに組み合わせます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングで強化
個人用保護具（PPE）や安全データシート（SDS）などの特定の安全グラフィックを、私たちの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して組み込みます。さらに、会社のロゴやブランドカラーでカスタマイズします。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
自動音声生成と正確な字幕を使用してビデオを完成させます。その後、学習管理システムやプラットフォームに最適な形式で、洗練された化学安全トレーニングビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全情報を簡素化

GHS、SDS、PPEガイドラインなどの複雑なトピックを、理解しやすいAI生成のビデオ説明で明確にします。

background image

よくある質問

プロフェッショナルな化学安全トレーニングビデオを迅速に生成するにはどうすればよいですか？

HeyGenを使用すると、AI駆動のビデオテンプレートとカスタマイズ可能なスクリプトを使用して、化学安全トレーニングビデオを迅速に作成できます。テキストを入力するだけで、HeyGenのプラットフォームが魅力的なコンテンツを生成し、危険コミュニケーショントレーニングのビデオ作成プロセスを大幅にスピードアップします。

HeyGenはAIアバターを使用して魅力的なラボ安全ビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターとリアルな音声を活用して、非常に魅力的なラボ安全ビデオを制作します。これらのAIスポークスパーソンは、個人用保護具（PPE）の正しい使用法などの重要な情報を効果的に伝え、トレーニングのエンゲージメントと保持を向上させます。

HeyGenはOSHA準拠の化学安全トレーニングの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、安全データシートやGHS化学安全ガイドラインからの正確な情報をカスタマイズ可能なスクリプトに直接統合することで、OSHA準拠のトレーニングビデオを制作する力を提供します。プラットフォームはまた、正確なキャプションを提供し、すべての従業員に対して明確で検証可能な危険コミュニケーショントレーニングを保証します。

HeyGenを使用した企業安全トレーニングビデオの利点は何ですか？

HeyGenは、さまざまな安全トピックに関するプロフェッショナルなAIトレーニングビデオの迅速な作成を可能にすることで、企業トレーニングを効率化します。これにより、従来のビデオ制作に関連する時間とコストが削減され、組織全体でのスケーラブルなeラーニングビデオに最適です。