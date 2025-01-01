チャリティビデオを作成して寄付を促進する: 魅力的なストーリーで寄付を促進

効果的な募金ビデオを効率的に作成しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なストーリーを伝え、認識を高めましょう。

207/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若い社会意識の高い個人やソーシャルメディアユーザーを対象にした、明るくエネルギッシュなビジュアルとアップビートなサウンドトラックを用いた45秒の活気ある募金ビデオが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して明確なメッセージを構築し、多様なテンプレートとシーンを活用して、力強い行動喚起を行う魅力的なAIアバターを組み込みましょう。
サンプルプロンプト2
教育を受けた専門家、企業スポンサー、政策立案者向けに、クリーンで情報豊富かつ権威あるスタイルのプロフェッショナルな90秒の説明ビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、複雑な非営利の原因を明確にし、データ駆動のビジュアルのためのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、問題についての認識を高め、議論を促進することを目的としています。
サンプルプロンプト3
地元のコミュニティメンバー、学生、将来のボランティアを鼓舞するために、ボランティア募集のためのチャリティビデオを作成するためのダイナミックな30秒のビデオをデザインしてください。現在のボランティアが活動しているコミュニティに焦点を当てたビジュアルを紹介し、参加の明確な目標を強調するためにモチベーションを高める音楽を伴わせてください。この作品がさまざまなプラットフォームに最適化されるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、直接的で励みになるメッセージのためにナレーション生成を活用してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チャリティビデオの作り方

あなたの目的のストーリーを伝え、寄付者を引き付け、サポートを促すための使いやすいツールで効果的な募金ビデオを作成しましょう。

1
Step 1
魅力的なストーリーのためのスクリプトを作成
まず、あなたの物語の概要を作成します。スクリプトから直接シーンを生成するテキスト-to-ビデオ機能を利用して、強力なメッセージを確保します。
2
Step 2
メッセージを強化するビジュアルとメディアを選択
豊富なメディアライブラリにアクセスするか、自分のクリップをアップロードして、チャリティの影響を視覚的に伝え、ビデオに深みを加えましょう。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
自然な音声のナレーションを生成して物語を語り、チャリティビデオに感情的な重みと明確さを加えます。
4
Step 4
募金ビデオをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比を選択してビデオを完成させ、エクスポートして広範なオーディエンスに届け、寄付を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

受益者のインパクトストーリーを強調

.

あなたのチャリティが助ける人々の力強いストーリーを語り、信頼を築き、より多くの寄付者のサポートを促します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なチャリティビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用し、非営利団体がプロフェッショナル品質の募金ビデオを簡単に作成し、広報活動を行うことを可能にします。これにより、ビデオ制作や編集の経験がなくても、あなたの目的に合った魅力的なストーリーテリングを簡素化します。

HeyGenは募金キャンペーンを強化するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレート、ナレーション生成、ブランディングコントロールを提供し、潜在的な寄付者に響くインパクトのある非営利ビデオを作成します。これらのツールは、寄付を促進し、寄付者との関係を強化するための強力な行動喚起を作成するのに役立ちます。

HeyGenは説明ビデオやソーシャルメディアコンテンツなど、さまざまな種類の非営利ビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenの多用途なオンラインソフトウェアは、説明ビデオやソーシャルメディアマーケティングに最適化された魅力的なコンテンツを含む、さまざまな非営利ビデオの作成をサポートします。ビデオクリップを簡単に追加し、メッセージに合わせてテキストをカスタマイズできます。

HeyGenはどのようにして私のチャリティビデオをプロフェッショナルに見せますか？

HeyGenを使用すると、ロゴや色のカスタムブランディングコントロールを通じてブランドの一貫性を維持し、強力なメディアライブラリと字幕生成を補完します。これにより、すべてのチャリティビデオが洗練されたプロフェッショナルな外観を持ち、効果的な募金活動に不可欠です。