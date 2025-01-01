魅力的なアップデートのためのチェンジログビデオを作成
カスタマイズ可能なAIアバターを使用して、ソフトウェアアップデートを生き生きとさせ、ユーザーエンゲージメントを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ゲーマーやテクノロジー愛好家向けに、退屈なパッチノートをダイナミックなビジュアルに変えるアクション満載の45秒ビデオを生成してください。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、エネルギッシュでテンポの速いビジュアルスタイルで主要なアップデートを迅速にアニメーション化し、明るくフレンドリーなAIボイスで複雑な情報を理解しやすくします。
エンドユーザーとカスタマーサポートチーム向けに、最大限のユーザーエンゲージメントを確保する1.5分間のリリースノートビデオを制作してください。ビデオは、情報豊かでユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルを特徴とし、新機能を画面上のテキストで明確に強調し、落ち着いた教育的なAIボイスを使用します。アクセシビリティとグローバルリーチのために字幕/キャプションを含めることを忘れないでください。
HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、内部チームや小規模ビジネス向けに30秒のチェンジログビデオを迅速に作成してください。このビデオは、最近のアップデートをエネルギッシュで明確なAIボイスで簡潔に伝え、プロジェクトの共有と情報の共有を効率的に行うツールにしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIアバターはどのようにしてビデオコンテンツを強化しますか？
HeyGenは、スクリプトを生き生きとさせる高度なAIアバターをユーザーに提供し、ビデオをよりダイナミックでパーソナライズされたものにします。これらのカスタマイズ可能なアバターは、俳優や複雑なセットアップを必要とせずに魅力的なビデオコンテンツを制作するための鍵であり、ユーザーエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenはテキストから直接魅力的なビデオを生成できますか？
はい、HeyGenはAIを活用したツールとして、書かれたスクリプトを洗練された魅力的なビデオに簡単に変換します。直感的なビデオエディターを使用して、テキストをAIボイスアクターのナレーション、ダイナミックなビジュアル、豊富なストックライブラリと統合できます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとボイスオーバーにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、最大限のアクセシビリティとインパクトを確保するために、自動字幕生成やプロフェッショナルなボイスオーバー生成などの強力な技術機能を提供します。高品質の字幕をビデオに簡単に追加し、AIを活用したツールを使用して明瞭で自然なAIボイスアクターを利用できます。
HeyGenはソフトウェアアップデートやチェンジログのためにどのようにダイナミックなビジュアルを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、複雑なソフトウェアアップデートやリリースノートを魅力的なビデオに変換するための理想的なAIツールです。カスタマイズ可能なアバターとユーザーフレンドリーなビデオエディターを使用して、視聴者に情報を提供し、興奮させるダイナミックなビジュアルを備えた魅力的なチェンジログビデオを簡単に作成できます。