チェンジログ更新ビデオを作成：製品発表を簡素化
新機能や製品更新を簡単に発表しましょう。AIアバターを活用してビデオ作成フローを簡素化し、リリースノートの明確さを向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャーや開発者向けに、チェンジログの作成と維持のベストプラクティスを詳細に説明する、プロフェッショナルな60秒の説明ビデオを想像してください。そのビジュアルスタイルは非常にクリーンで情報豊かであり、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された落ち着いたナレーションを特徴とし、アクセシビリティと理解を最大化するために明確な字幕/キャプションでさらに強化されています。
最新のリリースノートから派生した、一般ユーザー向けの重要なバグ修正とパフォーマンス向上を紹介する、魅力的な30秒のビデオを作成してください。このビデオは明るくクリアなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンからのシンプルなアニメーションで修正を創造的に示し、心地よいバックグラウンドミュージックとメディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで安定性を強調します。
マーケティングチームやコンテンツクリエイター向けに、製品更新の一貫したフローを鮮やかに示す、モダンな45秒のハウツービデオを開発してください。物語は明確な指示的なトーンで展開し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してすべてのプラットフォームに最適化され、統合された字幕/キャプションで幅広いオーディエンスに対応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてチェンジログ更新ビデオにクリエイティブな魅力を加えることができますか？
HeyGenはAIを使用して製品更新を魅力的なビデオコンテンツに変換します。私たちのプラットフォームでは、AIアバター、スクリプトからのダイナミックなテキスト-to-ビデオ、およびインタラクティブなキャンバスを利用して、注目を集め、新機能を効果的に説明するチェンジログ更新ビデオを作成できます。
HeyGenを使用した製品更新発表のビデオ作成フローはどのようなものですか？
HeyGenのビデオ作成フローは効率的に設計されており、プロフェッショナルな製品更新発表を迅速に制作できます。スクリプトを入力し、AIアバターを選択し、拡張されたストックライブラリから関連メディアを追加し、テンプレートとシーンを利用して魅力的なチェンジログエントリを作成します。
HeyGenのAIアバターとボイスオーバーはリリースノートの制作をどのように簡素化しますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターと高度なボイスオーバー生成機能は、リリースノートの制作を大幅に簡素化します。これにより、従来の録音スタジオを必要とせずに、一貫した高品質の説明ビデオでバグ修正や新機能を伝えることができます。
HeyGenは新機能の説明ビデオでブランドの一貫性を維持するためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenはロゴやカラーのカスタマイズを含む強力なブランディングコントロールを提供しており、新機能の説明ビデオコンテンツがブランドに沿ったものになるようにします。また、テンプレートとシーンを保存して、すべてのハウツービデオや製品更新に一貫したスタイルガイドを確立することができます。