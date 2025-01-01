Cernerトレーニングビデオを作成してプロバイダーの学習を強化
AIアバターを使用して、複雑なEMRコンセプトをプロバイダー向けに簡素化するプロフェッショナルなCernerトレーニングビデオを迅速に制作します。
既存のプロバイダー向けに、効率的な「電子処方」とCerner内の複雑な「オーダー」管理に関する包括的なリフレッシャーを提供する2分間の魅力的な指導ビデオを作成します。このビデオはインタラクティブなビジュアルスタイルを採用し、正確なクリックとワークフローを示し、自信に満ちたガイドする声で強化します。HeyGenの「AIアバター」を組み込んで、親しみやすくアプローチしやすい形で資料を提示します。
すべてのCernerユーザー向けに、「Cernerオートテキストの作成」プロセスを示し、「ノート」ドキュメンテーションを効率化するための1分間の集中チュートリアルを制作します。ビデオのビジュアルスタイルは迅速で魅力的にし、画面上のテキストオーバーレイで効率性の向上を強調し、明るく励ます声を添えます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、一貫した高品質のナレーションを確保します。
臨床スタッフ向けに、「退院プロセス」の主要ステップを「PowerChart Touch」インターフェースを使用して詳細に説明する45秒の短い指導クリップをデザインします。ビジュアルスタイルは簡潔でモバイルフレンドリーにし、アプリの機能を明確に示し、正確な指導トーンを持たせます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を使用して、アクセシビリティを確保し、重要な指示を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは特定のEMRソフトウェアプロセスのためのCernerトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、入院プロセス、退院プロセス、または電子処方などの複雑なEMRソフトウェアプロセスのための詳細なCernerトレーニングビデオを効率的に生成します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、重要な機能、ノート、オーダーを明確に説明します。
HeyGenはCernerトレーニングビデオを迅速に作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ生成、ボイスオーバー機能などの強力な機能を提供して、Cernerトレーニングビデオを迅速に作成します。また、事前にデザインされたテンプレートやメディアライブラリを利用して、プロフェッショナルなCernerビデオとトレーニング資料を効率的に制作できます。
HeyGenはさまざまなCernerモジュールのプロバイダートレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはプロバイダービデオライブラリに適した包括的なプロバイダートレーニングビデオを開発するための優れたツールです。さまざまなCerner EMRソフトウェアモジュールを簡単にカバーし、すべてのプロバイダーが一貫した効果的な指導を受けられるようにします。
HeyGenで作成したCernerトレーニングビデオをブランドに合わせてカスタマイズすることは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、組織のロゴ、特定の色、フォントをすべてのCernerトレーニングビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのトレーニング資料が企業ブランドのアイデンティティと一貫していることを保証します。