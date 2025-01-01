効果的なスタッフトレーニングのためのレジチュートリアルビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、スタッフトレーニングの効率を高め、影響力のある教育ビデオを作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小売スタッフ向けに、難しいやり取りを通じて顧客サービススキルを向上させることを目的とした、60秒の情報豊富なハウツービデオを開発してください。このトレーニングコンテンツは、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイル、フレンドリーで安心感のあるトーンのナレーション、控えめな効果音を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単に制作できます。
サンプルプロンプト2
初めてのレジ係を対象に、販売時点管理システムの基本を案内する30秒の簡潔な教育ビデオを制作してください。現代的でミニマリストな美学を採用し、クリアな画面録画をシミュレートし、落ち着いた指導的なナレーションを使用して、最大限の理解とアクセスを確保するためにHeyGenの字幕/キャプションを有効にします。
サンプルプロンプト3
経験豊富なレジ係向けの効率的なハックや新しい人向けのベストプラクティスに焦点を当てた15秒のTikTok動画を生成し、チェックアウトでのスピードと正確さを示すことを目指します。このビデオ作成は、速いペースのダイナミックなビジュアルとクイックカット、トレンディなバックグラウンドミュージックを誇り、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速で魅力的な制作を行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レジチュートリアルビデオの作り方

プロフェッショナルなレジトレーニングビデオを簡単に制作し、スタッフを効果的かつ一貫して教育し、時間とリソースを節約しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
まず、レジチュートリアルの明確なスクリプトを作成します。その後、プロフェッショナルなAIアバターを選択し、スクリプトを入力して洗練された教育ビデオを生成し、一貫性のある魅力的なプレゼンテーションを確保します。
2
Step 2
補助ビジュアルを追加
関連するビジュアルエイドを追加してビデオの指示を強化します。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、画像、ビデオ、またはバックグラウンドミュージックを組み込み、コンテンツ作成をダイナミックでスタッフが簡単にフォローできるものにします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成
高度なナレーション生成を活用して、トレーニングビデオにクリスタルクリアな指示を提供します。これにより、レジプロセスの各ステップがプロフェッショナルかつ理解しやすく表現され、スタッフを効果的に指導します。
4
Step 4
キャプションを適用し、エクスポート
字幕/キャプションを簡単に適用してハウツービデオの理解を高めます。これにより、重要な情報が視覚的に強化されます。最終化されたら、チュートリアルを希望の形式でエクスポートし、即座に配布および使用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なトレーニングスニペットを制作

短編のチュートリアルビデオやソーシャルメディアクリップを迅速に作成し、クイックチップやプロモーションコンテンツに最適で、TikTokのようなプラットフォームにぴったりです。

background image

よくある質問

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的な短編ビデオや長編教育ビデオコンテンツに変換し、迅速にビデオコンテンツを作成する力をユーザーに提供します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、複雑な編集なしでクリエイティブなビデオ作成プロセスを簡素化します。

HeyGenはスタッフトレーニングのためのプロフェッショナルなチュートリアルビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、レジチュートリアルビデオや包括的なスタッフトレーニング資料など、効果的なチュートリアルビデオガイドを作成するのに最適です。カスタマイズ可能なAIアバターとナレーションを使用して、高品質のハウツービデオコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはビデオコンテンツ作成を強化するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、ナレーション生成などの強力な機能を提供し、プロフェッショナルなビデオ作成を可能にします。また、字幕を追加し、コンテンツを一貫性のあるものにするためにブランド化することもできます。

HeyGenはソーシャルメディアビデオの制作をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、動的なソーシャルメディアビデオの制作を簡素化し、テキストから魅力的なコンテンツを迅速に生成できるようにします。アスペクト比のリサイズやメディアライブラリを活用して、TikTokのようなプラットフォームに最適な短編ビデオを作成します。