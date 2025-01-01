ブランドガイドライントレーニングビデオを作成して一貫性を促進
明確なビデオブランドスタイルガイドでチームを強化し、HeyGenのブランディングコントロールを使用してブランドの一貫性を簡単に維持します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングおよびデザインチーム向けに、ブランドの色とタイポグラフィの詳細を掘り下げた90秒のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、テキストを重ねた例を示し、明確で指導的なナレーションと字幕/キャプションを追加してアクセシビリティと強化を図ります。
コンテンツクリエイター向けに、ソーシャルメディアやウェブサイトデザインでブランドガイドラインを一貫して適用する方法を示す45秒の実用的なビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの例を用いて、モダンでクリーンなビジュアル美学を使用し、情報豊富で簡潔なナレーションでビデオコンテンツのベストプラクティスを強調します。
全スタッフ向けに、ブランドの一貫性の重要性と作成されたブランドガイドラインに従うことの利点を強調する75秒の魅力的なモチベーショナルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは魅力的でストーリーテリングに焦点を当て、プロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンのナレーションを使用し、組織全体で統一されたアプローチを促進します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なブランドガイドライントレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターと自動音声生成を使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、ブランドスタイルガイドを組織全体に明確かつ一貫して伝えることを可能にします。
HeyGenのビデオでブランドスタイルガイドにどのような具体的なブランディング要素を示すことができますか？
HeyGenの包括的なブランディングコントロールを使用して、正確なカラーパレット、承認されたタイポグラフィ、フォントの使用法、ロゴの配置などの重要な要素を詳細に示すことができます。これにより、ソーシャルメディアやウェブサイトデザインの両方で高いブランドの一貫性が確保されます。
HeyGenはブランドスタイルガイド内の技術的な側面の説明を簡素化できますか？
はい、HeyGenはステップバイステップのビデオ作成を簡素化し、技術的な内容や複雑なガイドラインを明確に説明することができます。製品デモやデザインの詳細を簡単に理解できる形式で分解するために、事前に構築されたテンプレートやシーンを活用してください。
HeyGenはすべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持するのに理想的なのはなぜですか？
HeyGenは、特定のロゴ、ブランドカラー、ビジュアル要素をすべてのビデオに直接埋め込むことができる強力なブランディングコントロールを通じて、ブランドの一貫性を維持するのに理想的です。これにより、すべてのビデオコンテンツが確立されたブランドガイドラインに厳密に従うことが保証されます。