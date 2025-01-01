ブランドガイドライントレーニングビデオを作成して一貫性を促進

明確なビデオブランドスタイルガイドでチームを強化し、HeyGenのブランディングコントロールを使用してブランドの一貫性を簡単に維持します。

148/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングおよびデザインチーム向けに、ブランドの色とタイポグラフィの詳細を掘り下げた90秒のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、テキストを重ねた例を示し、明確で指導的なナレーションと字幕/キャプションを追加してアクセシビリティと強化を図ります。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイター向けに、ソーシャルメディアやウェブサイトデザインでブランドガイドラインを一貫して適用する方法を示す45秒の実用的なビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの例を用いて、モダンでクリーンなビジュアル美学を使用し、情報豊富で簡潔なナレーションでビデオコンテンツのベストプラクティスを強調します。
サンプルプロンプト3
全スタッフ向けに、ブランドの一貫性の重要性と作成されたブランドガイドラインに従うことの利点を強調する75秒の魅力的なモチベーショナルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは魅力的でストーリーテリングに焦点を当て、プロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンのナレーションを使用し、組織全体で統一されたアプローチを促進します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドガイドライントレーニングビデオの作り方

プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成し、チームにブランドガイドラインを明確に伝え、一貫性のある影響力のあるブランド表現を確保します。

1
Step 1
ブランドガイドラインのスクリプトを作成
「ブランドガイドライン」の主要な要素（例：ロゴの使用法、カラーパレット、タイポグラフィのルール）を概説します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して効率的にトレーニングビデオの詳細なスクリプトを書きます。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを選択
「ブランドスタイルガイド」に沿った適切なビジュアルを選択してビデオを強化します。HeyGenから魅力的な「AIアバター」を選び、ガイドラインを明確かつプロフェッショナルに提示します。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を使用して、会社のロゴ、カラー、その他のビジュアル要素をトレーニングビデオにシームレスに組み込み、「ブランドの一貫性」を維持します。
4
Step 4
ビデオを洗練しエクスポート
ビデオを見直し、ブランドメッセージを正確に反映していることを確認します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、すべての配信チャネルに適した高品質の「ビデオブランドスタイルガイド」を制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なガイドラインクリップを作成

.

ソーシャルメディアでの一貫した適用を確保するために、ブランドガイドラインを示す短く魅力的なビデオクリップを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なブランドガイドライントレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターと自動音声生成を使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、ブランドスタイルガイドを組織全体に明確かつ一貫して伝えることを可能にします。

HeyGenのビデオでブランドスタイルガイドにどのような具体的なブランディング要素を示すことができますか？

HeyGenの包括的なブランディングコントロールを使用して、正確なカラーパレット、承認されたタイポグラフィ、フォントの使用法、ロゴの配置などの重要な要素を詳細に示すことができます。これにより、ソーシャルメディアやウェブサイトデザインの両方で高いブランドの一貫性が確保されます。

HeyGenはブランドスタイルガイド内の技術的な側面の説明を簡素化できますか？

はい、HeyGenはステップバイステップのビデオ作成を簡素化し、技術的な内容や複雑なガイドラインを明確に説明することができます。製品デモやデザインの詳細を簡単に理解できる形式で分解するために、事前に構築されたテンプレートやシーンを活用してください。

HeyGenはすべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持するのに理想的なのはなぜですか？

HeyGenは、特定のロゴ、ブランドカラー、ビジュアル要素をすべてのビデオに直接埋め込むことができる強力なブランディングコントロールを通じて、ブランドの一貫性を維持するのに理想的です。これにより、すべてのビデオコンテンツが確立されたブランドガイドラインに厳密に従うことが保証されます。