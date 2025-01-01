ブランド認知広告動画を迅速かつ簡単に作成
ビジュアルストーリーテリングを通じて広範なブランド認知を達成し、HeyGenのスクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオ機能で感情的なつながりを作り出します。
小規模ビジネスオーナーがデジタルマーケティングを探求するための、ダイナミックな45秒の動画を作成し、クリエイティブなブランド認知キャンペーンの力を示してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、ダイナミックな編集と明確な画面上のテキストを備え、権威あるナレーションでサポートされます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的な動画コンテンツを簡単に生成できます。
技術業界の潜在的なB2Bクライアントをターゲットにした、洗練された60秒のブランド認知広告動画を制作し、説得力のある証言動画をフィーチャーしてください。ビジュアルの美学は、プロフェッショナルなインタビューと高品質な製品ショットを交互に組み合わせ、自信に満ちた明瞭なナレーションで強化されます。HeyGenのナレーション生成機能を使用して、最大限の明瞭さを実現できます。
InstagramやTikTokのようなソーシャルメディアプラットフォームで一般消費者向けに、魅力的な15秒のコンテンツを生成してください。この動画は、遊び心のある目を引くモーショングラフィックスと、アップビートでトレンドの音楽、クイックカットを利用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートによって、多様で魅力的なビジュアルを瞬時に提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なブランド認知広告動画の作成を支援しますか？
HeyGenはAIアバターと豊富なテンプレートライブラリを使用して、ブランド認知キャンペーンのための魅力的な動画コンテンツを作成する力を提供します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、制作を効率化し、インパクトのあるメッセージとビジュアルストーリーテリングを迅速に作成できます。
HeyGenを使用してブランド認知動画を強化するためにどのようなクリエイティブ要素を使用できますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロール、モーショングラフィックス、メディアライブラリを提供し、ブランド認知動画を向上させます。AIアバターをカスタマイズし、ロゴを追加し、魅力的なナレーションを生成して、ターゲットオーディエンスとの感情的なつながりを作り出すことができます。
HeyGenはクリエイティブなブランド認知キャンペーンの制作を簡素化できますか？
もちろんです！HeyGenは高度な自動化を通じて、クリエイティブなブランド認知キャンペーンの動画制作を簡素化します。スクリプトから簡単に動画を生成し、字幕を追加し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてサイズを変更し、一貫性のある魅力的な動画マーケティングを実現します。
HeyGenは多様なブランド動画ニーズのためのビジュアルストーリーテリングをサポートしていますか？
はい、HeyGenはブランド動画コンテンツや証言動画のためのダイナミックなビジュアルストーリーテリングをサポートするように設計されています。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ブランドの物語を効果的に伝え、魅力的な動画コンテンツを作成します。