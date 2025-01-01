バイオセーフティトレーニングビデオを作成：迅速かつ効果的なAIプロダクション

明確なプロトコルで研究室の安全を確保。スクリプトから効果的なトレーニングビデオを迅速に制作し、テキストからビデオへの高度な機能を通じて職場の安全を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な研究者向けに、特定の生物学的危険物を扱うための高度な安全プロトコルを詳述した1.5分間の指導ビデオを制作します。ビデオは真剣で情報豊富なトーンを採用し、詳細なアニメーションオーバーレイと実際の研究室映像を組み合わせて複雑な手順を説明します。HeyGenの音声生成を利用して、技術的な説明全体で正確で一貫したナレーションを提供します。
サンプルプロンプト2
大学生が初めての実験室コースを受講する際に向けた2分間の包括的なバイオセーフティトレーニングモジュールを開発し、効果的なオンライン学習を目指します。ビジュアルアプローチは非常に魅力的で、鮮やかなグラフィックとインタラクティブな要素を取り入れ、明るく励みになるバックグラウンド音楽を使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を統合して、すべての視聴者にアクセスしやすくし、重要な学習ポイントを強調します。
サンプルプロンプト3
忙しい研究室技術者向けに、バイオセーフティキャビネットの使用方法を学ぶ際の一般的なミスとベストプラクティスを示す45秒間の教育ビデオを想像してください。ビジュアルデザインはシンプルで視覚的に際立たせ、「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を分割画面で示し、明確で簡潔なナレーターを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、関連するBロール映像やアイコンを迅速に調達し、視覚的理解を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バイオセーフティトレーニングビデオの作り方

重要な安全プロトコルとキャビネット操作についてチームを教育するために、プロフェッショナルで影響力のあるバイオセーフティトレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトと音声を作成
バイオセーフティトレーニングビデオのために明確で製品に正確なコンテンツを開発します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオ機能を活用して、自然な音声を直接生成します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターとシーンを選択
AIアバターを選択して情報を提示し、教育ビデオを強化します。さまざまなテンプレートとシーンを利用して、バイオセーフティキャビネットの効果的かつ安全な使用方法を視覚的に示します。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティ機能を適用
ロゴやカラーを使用して組織のイメージを一貫させます。字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させ、すべての学習者に重要な安全プロトコルを強調します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートして共有
希望のアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを選択して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを完成させます。高品質なバイオセーフティトレーニングは、オンライン学習や内部配布のためにすぐに共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エンゲージメントと学習の定着を向上

AIアバターを使用して動的でインタラクティブなバイオセーフティトレーニングビデオを制作し、研修生のエンゲージメントを大幅に向上させ、重要な安全対策に関する知識の定着を改善します。

よくある質問

HeyGenはバイオセーフティトレーニングビデオの制作プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、バイオセーフティトレーニングビデオの制作プロセスを簡素化します。これにより、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減し、プロフェッショナルな教育ビデオを効率的に作成できます。

HeyGenのどの機能が研究室の安全のための魅力的な教育ビデオの作成に役立ちますか？

HeyGenは、研究室の安全のための影響力のある教育ビデオを作成するのに理想的な機能を提供しています。これには、プロフェッショナルな音声生成、自動字幕、カスタマイズ可能なテンプレートが含まれます。また、多様なメディアライブラリとブランディングコントロールを活用して、情報豊かで視覚的に魅力的なトレーニングビデオを作成できます。

HeyGenで制作したバイオセーフティトレーニングビデオのブランディングをカスタマイズすることは可能ですか？

もちろんです。HeyGenは、ユーザーに強力なブランディングコントロールを提供し、バイオセーフティトレーニングビデオを完全にカスタマイズすることができます。組織のロゴ、特定のブランドカラー、その他の視覚要素を簡単に取り入れて、すべての安全プロトコルトレーニングで一貫したプロフェッショナルなイメージを維持できます。

HeyGenのAIを使用してプロフェッショナルなバイオセーフティキャビネット操作ビデオをどのくらい早く制作できますか？

HeyGenの強力なAIを使用すれば、数分で高品質なバイオセーフティキャビネット操作ビデオを効率的に制作できます。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、チーム向けにキャビネット操作の重要な詳細をカバーしたプロフェッショナルなトレーニングビデオやビデオチュートリアルが完成します。