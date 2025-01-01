あなたのストーリーを伝えるビハインド・ザ・シーン動画を作成
HeyGenの強力なAIアバターを使用して、ブランドを人間味あふれるものにする本格的なBTSコンテンツを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
映画学生やインディペンデント映画制作者向けに、映画セットの技術的な複雑さを掘り下げ、さまざまなカメラ機材とセットでの協力的なBロールキャプチャを強調する60秒の魅力的な動画を制作します。スリックでドキュメンタリー風のビジュアル美学を採用し、セットの環境音と正確なボイスオーバーに焦点を当てたクリアでクリスプな音声を提供します。HeyGenのAIアバターを活用して、主要な技術仕様を提示したり、異なるクルーの役割を紹介したりして、プロフェッショナルなタッチを加えます。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした30秒の説得力のある短編動画を開発し、ビハインド・ザ・シーンの映像がどのように効果的にストーリーを伝え、ブランドの強力なマーケティングツールとして機能するかを示します。動画は洗練されたインスピレーションを与えるビジュアルスタイルで、シネマティックなトランジションとモチベーショナルな音楽スコアを備えています。HeyGenの字幕/キャプションを統合して、重要なマーケティングの洞察とブランドメッセージを伝え、視聴者の理解とエンゲージメントを向上させます。
ソーシャルメディアマネージャーやパーソナルブランド向けに設計された45秒のダイナミックな説明動画を作成し、生のBTSクリップを魅力的なソーシャルメディアマーケティングコンテンツに変換する効率的なビデオ編集技術を示します。速いペースのモダンなビジュアルアプローチを採用し、鮮やかなカラーグレーディングとトレンディなオーディオトラックを使用し、クイックなサウンドエフェクトを特徴とします。HeyGenのテキストアニメーションを統合して、重要なヒントを強調し、視覚的に魅力的なオンスクリーングラフィックを作成して、観客の注意を引きます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして本格的なBTSコンテンツを効果的に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビハインド・ザ・シーン動画に変換し、AIアバターとメディアライブラリを使用して、創造的なプロセスを効率的に捉える本格的なBTSコンテンツを提供します。強力なビジュアルとボイスオーバーを使用して、プロジェクトのストーリーを簡単に伝えることができます。
HeyGenはビハインド・ザ・シーン動画を作成するためにどのような創造的なアイデアを提供しますか？
HeyGenは多様なビデオテンプレートとシーンを提供し、ビハインド・ザ・シーン動画のためのオンセットBロールやインタビューセグメントを簡単に制作できます。グラフィックスやテキストアニメーションを使用して、重要な洞察や創造的なエクストラを強調することで、BTSビデオグラフィーを向上させることができます。
HeyGenを使用してBTS動画を撮影する際にブランドアイデンティティを一貫して保つことはできますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやカラーなどのブランディングコントロールを提供し、すべてのビハインド・ザ・シーン動画で一貫した外観を維持します。これにより、ブランドアイデンティティを強化し、作業の共有可能な瞬間を強力なマーケティングツールとして活用できます。
HeyGenはBTSビデオグラフィーの制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ変換とボイスオーバーの生成により、ビハインド・ザ・シーン動画の制作プロセスを簡素化します。これにより、広範なカメラ機材を使用せずにプロフェッショナル品質のBTSフィルムを迅速に作成でき、BTSビデオグラフィーのワークフローを簡素化します。