効果的なデータバックアップ指導動画を作成する
スクリプトを魅力的な動画に変換し、音声生成でデータバックアップトレーニングを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした90秒の動画を開発し、チーム向けのトレーニング動画を簡単に作成できる方法を紹介します。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、アップビートな背景音楽と親しみやすいナレーターを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速なセットアップを強調し、スクリプトからのテキスト動画機能で効率的なコンテンツ作成を実現し、自動字幕/キャプションを追加します。
企業トレーナー向けに洗練された45秒の動画をデザインし、HeyGenがビデオトレーニングソフトウェアソリューションとしての多様性を示します。美学はミニマリストで情報豊かにし、明確でインパクトのあるビジュアルと権威ある声を使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、マルチプラットフォームでの配信を可能にし、メディアライブラリ/ストックサポートで豊かなビジュアルコンテンツを提供します。
テクノロジーに精通した教育者を対象にした2分間のビジョナリーな動画を作成し、トレーニング動画の録画におけるAIの強化の可能性を探ります。ビジュアルとオーディオスタイルは未来的で洗練され、エネルギッシュで自信に満ちた明確な声を使用します。HeyGenのAIアバターが複雑な概念を生き生きとさせ、スクリプトからのテキスト動画が全体の制作プロセスを簡素化する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは技術的なトレーニング動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したツールとAIアバターを使用して、ビデオスクリプトを魅力的でプロフェッショナルなデータバックアップ指導動画やその他の技術的なトレーニング動画に変換します。これにより、従来の録画機器が不要になり、高品質な指導動画コンテンツの作成が効率的かつアクセスしやすくなります。
HeyGenはビデオトレーニングソフトウェアにどのようなAI強化を提供しますか？
HeyGenは自動キャプションとトランスクリプション、AI音声、カスタマイズ可能なAIアバターなどの高度なAI強化を提供し、ビデオトレーニングソフトウェアの体験を向上させます。これらの機能により、オンラインコースや指導が視聴者にとってアクセスしやすく、魅力的でプロフェッショナルになります。
HeyGenは多言語のビデオトレーニングイニシアチブをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAI音声と翻訳機能を通じて多言語のビデオコンテンツをサポートするように設計されています。複数の録画を必要とせずに、グローバルな視聴者向けにトレーニング動画を簡単に作成し、一貫したメッセージングとアクセスを異なる言語で確保できます。
HeyGenは包括的なビデオトレーニングプラットフォームですか？
はい、HeyGenは包括的なビデオトレーニングプラットフォームとして機能し、さまざまなトレーニング動画を作成するためのバーチャルスタジオ体験を提供します。テキストからのビデオ生成、テンプレート、画面録画、プロビデオエディタ機能などを含み、すべての指導動画のニーズに対応する強力なツールです。