オートメーションチュートリアル: ビジネスプロセスオートメーションをマスターする
魅力的なステップバイステップのオートメーションチュートリアルを迅速に作成します。HeyGenのAIアバターを使用して重要なオートメーションスキルを開発します。
小規模ビジネスオーナーがアプリ、サービス、デバイスを接続してワークフローを効率化するための実用的なオートメーションシナリオを紹介する45秒の概要を制作してください。このビデオは、イラストグラフィックと魅力的なオーディオトラックを備えたダイナミックなビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して説得力のあるナレーションを提供します。
オートメーションスキルを向上させたいプロフェッショナルを対象に、学習アカデミー内の専門的なトレーニングプログラムへのクイックイントロダクションを提供する30秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでクリアにし、HeyGenの字幕/キャプションを通じて複雑なアイデアをより広く理解できるようにします。
高度なオートメーションエンジニアリングのトピックに興味のある経験豊富な開発者向けに、特定のプログラミングスキルに焦点を当てた詳細な60秒の高度なプログラムチュートリアルを生成してください。このビデオは、洗練されたビジュアル美学を維持し、正確な説明と権威あるオーディオトーンを持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なビデオチュートリアルの作成を支援しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルな「ビデオチュートリアル」や「ステップバイステップチュートリアル」を迅速に制作することを可能にします。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに「教育プログラム」を簡単に共有できます。
HeyGenはビジネスプロセスオートメーションのコンテンツ作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは「オートメーションチュートリアル」の開発や「ビジネスプロセスオートメーション」の複雑な「オートメーションシナリオ」の説明に最適です。「手動プロセス」を魅力的なビジュアルガイドに置き換え、新しいプロセスをチームにトレーニングするための明確な「ビデオチュートリアル」を簡単に生成できます。
HeyGenを効果的に使用するためのリソースはありますか？
HeyGenは、すべての機能を案内する包括的な「ヘルプセンター」と「ビデオチュートリアル」を提供しており、「始め方」から高度な機能の習得までをサポートします。私たちの「学習アカデミー」では、「オートメーションスキル」とビデオ作成の専門知識を向上させるためのさまざまな「教育プログラム」を提供しています。
HeyGenはブランディングとカスタマイズのための高度な機能を提供していますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールをサポートしており、ロゴや特定のブランドカラーを「ビデオチュートリアル」に組み込むことができます。また、豊富なメディアライブラリやさまざまなテンプレートを活用して、コンテンツをプロフェッショナルで独自のものにすることができます。