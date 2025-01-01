AutoCADチュートリアルビデオを作成する: 迅速かつプロフェッショナルなガイド

HeyGenの強力なAIアバターを使用して、AutoCADの魅力的なアニメーションウォークスルービデオを簡単に作成しましょう。

サンプルプロンプト1
中級AutoCADユーザー向けに、効率的な「オブジェクトの修正」技術と複雑な「図面レイアウト」の管理方法を示す2分間の「スクリーンキャスト」チュートリアルを開発してください。ビデオはプロフェッショナルで詳細なビジュアルスタイルを採用し、画面上の注釈と安定したペースで各修正を説明します。HeyGenの「字幕/キャプション」を利用することで、視聴者が技術的なステップを追う際の学習を強化し、アクセスしやすくします。
サンプルプロンプト2
2Dから「3D AutoCAD」への移行を考えているユーザー向けに、1.5分間の魅力的な「アニメーションウォークスルービデオ」を制作し、「3Dオブジェクト」の作成の基本に焦点を当ててください。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで、オブジェクトの変換やワイヤーフレームビューを強調するスムーズなカメラの動きを取り入れ、知識豊富なペルソナによるナレーションを行います。HeyGenの「AIアバター」を組み込むことで、インタラクティブで親しみやすいタッチを提供し、複雑な空間概念を観客に案内します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なユーザーが高度な「AutoCADコマンド」を習得してワークフローを最適化するための45秒間の「AutoCADチュートリアルビデオ」を迅速に作成してください。ビデオは高速でインパクトのあるビジュアルスタイルを要求し、コマンド実行のデモンストレーションとその即時の結果の間で素早くカットします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用することで、この迅速なヒントシリーズを構造化し、視覚的に魅力的で、視聴者が複数の効率的なハックを迅速に消化できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

AutoCADチュートリアルビデオの作り方

HeyGenの強力な機能を使用して、複雑な概念を効率的に説明する魅力的でプロフェッショナルなAutoCADチュートリアルビデオを作成する方法を学びましょう。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトとビジュアルを作成する
AutoCADチュートリアルのアウトラインを作成し、デモンストレーションしたいコマンド、ツール、またはオブジェクトを詳細に記述します。ナレーション用の明確なスクリプトを書き、「ビデオチュートリアルの作成」のコアコンテンツを定義します。HeyGenの**スクリプトからのテキストからビデオ**機能を活用して、書かれたコンテンツを簡単に音声ナレーションに変換し、視聴者にスムーズで明確なガイドを提供します。
2
Step 2
AutoCAD画面デモンストレーションを録画する
**ビデオ録画ユーティリティ**を使用して、AutoCADのデモンストレーションを画面から直接キャプチャします。2Dオブジェクトの作成、オブジェクトの修正、図面レイアウトの作業など、ステップを明確に示すことに焦点を当て、包括的な「スクリーンキャスト」を作成します。画面録画が鮮明でわかりやすく、チュートリアルのコアビジュアルコンテンツを形成することを確認してください。
3
Step 3
AIナレーターとエンハンスメントを追加する
AutoCADスクリーンキャストが準備できたら、ビデオをHeyGenにアップロードします。さまざまな**AIアバター**から選択してコンテンツを魅力的に提示し、スクリーンキャストをダイナミックでプロフェッショナルな「アニメーションウォークスルービデオ」に変換して、チュートリアルを強化します。
4
Step 4
AutoCADガイドをエクスポートして共有する
HeyGenの**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを確保します。**YouTube**などのプラットフォームで共有するために最適な形式でチュートリアルを生成し、明確で簡潔なAutoCADガイドをより広い視聴者にアクセス可能にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な短いチュートリアルクリップを生成

迅速なデモンストレーションやソーシャルメディアでの共有のために、簡潔で魅力的なAutoCADビデオクリップを迅速に作成し、視聴者の関心を引きます。

よくある質問

HeyGenはAutoCADチュートリアルビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的な「アニメーションウォークスルービデオ」に変換し、AIアバターと自然な音声を使用することで、「AutoCADチュートリアルビデオ」の作成を大幅に簡素化します。これにより、技術的な詳細に集中しながら、HeyGenが効率的にビデオ制作を担当します。

HeyGenは複雑なAutoCADコマンドやデザイン要素をどのように紹介する機能を提供しますか？

HeyGenは、「AutoCADチュートリアルビデオ」を充実させるための強力な機能を提供し、「AutoCADコマンド」、「2Dオブジェクト」、および「3Dオブジェクト」のビジュアルを統合できます。メディアライブラリと動的なテキストからビデオへの機能を活用して、「基本描画ツール」や「オブジェクトの修正」を明確に説明できます。

プロフェッショナルな外観を確保するために、HeyGenはアニメーションAutoCADウォークスルービデオでどのように役立ちますか？

HeyGenは、「AutoCAD」のプロフェッショナルな「アニメーションウォークスルービデオ」を制作するために、ブランディングコントロール、明確な字幕、カスタマイズ可能なテンプレートを提供します。これらの機能により、「図面レイアウト」や「テキストと寸法の作成」などのデモンストレーションが洗練された明瞭さで提示されます。

AutoCADチュートリアルを作成した後、YouTubeなどのプラットフォームで簡単に共有するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、完成した「AutoCADチュートリアルビデオ」をさまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートすることを簡単にします。この機能により、「YouTube」などのチャンネルに直接「ビデオをアップロード」して、専門知識を効果的に共有できます。