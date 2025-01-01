AIで建築チュートリアルビデオを作成する
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、建築デザインプロセスを瞬時に魅力的なチュートリアルに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
この90秒のビデオは、中級のCADユーザーや建築製図者を対象に、「天窓：建築家のデザインガイド」を統合するためのベストプラクティスを具体的に説明し、「CAD図面を改善する」ための実用的なアドバイスを提供します。'ビフォー'と'アフター'の図面例を対比させたダイナミックな視覚スタイルを採用し、明確で専門的な音声トラックでサポートします。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての視聴者にアクセス可能にしてください。
建築ビジュアライゼーションやモデル作成に初めて取り組む学生向けに、「サイトモデルの作成」と「サイトダイアグラムの効果的な提示」の基本技術を示す2分間の魅力的な指導ビデオを開発してください。実践的な物理デモンストレーションと明確なデジタルオーバーレイを組み合わせ、明るい背景音楽と親しみやすく励みになる声を添えてください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連背景画像と映像で視覚的なストーリーテリングを強化してください。
建築材料の選択に興味を持つデザイン愛好家やクライアントを対象に、「材料の選択」、特に「ボードフォームドコンクリート」のユニークな特性を強調する45秒の魅力的なビデオを作成してください。視覚的なプレゼンテーションは豊かでテクスチャー感があり、さまざまな用途での材料の例を示し、情報豊かな声で補完してください。HeyGenのAIアバターを使用して主要な情報を提示し、説明にプロフェッショナルでモダンなタッチを加えることを検討してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の建築チュートリアルビデオを向上させることができますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなAIアバターと高品質のボイスオーバー生成を統合することで、建築チュートリアルビデオを向上させます。これにより、CAD図面の改善やフロアプランの設計などの複雑な概念を、従来のスクリーンキャストよりも魅力的に説明できます。
HeyGenはAutoCADやRevitのような特定の建築ソフトウェアのチュートリアル作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはAutoCADやRevitのような建築ソフトウェアの包括的なチュートリアル作成をシームレスにサポートしており、フロアプランデザインなどの特定の技術を示すことができます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキストビデオ機能が、アクションやコマンドの記録方法を示す洗練された説明を生成します。
HeyGenを使用して技術的な建築チュートリアルを作成する際にブランドの一貫性を維持できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーを直接建築チュートリアルビデオに組み込むことができます。これにより、建築デザインプロセスの詳細や材料選択の議論を行う際に、すべてのコンテンツでプロフェッショナルで一貫した外観を確保できます。
HeyGenは技術的な建築コンテンツの作成をより効率的でアクセスしやすくするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、自動字幕やキャプションなどの機能を備えており、すべての視聴者に対するアクセス性を向上させ、技術的な建築コンテンツの作成を効率化します。また、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にリサイズおよびエクスポートできるため、サイトモデルの作成やサイトダイアグラムの説明に関するチュートリアルを異なるプラットフォームで共有するのが効率的です。