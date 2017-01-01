メンテナンスビデオジェネレーター: AI駆動の指導コンテンツ

明確で魅力的なメンテナンスガイドを提供。AIアバターを活用して複雑な手順を簡単に説明し、視聴者の理解を確保します。

明るく励みになるビジュアルとHeyGenのボイスオーバー生成機能を活用し、複雑なステップをわかりやすくする多用途なビデオテンプレートを用いて、創造的なDIYプロジェクトを示す60秒の魅力的な指導ビデオを作成してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジー愛好者向けに、モダンでエネルギッシュなビジュアルと権威ある興奮したトーンで新しいガジェットを紹介する30秒の製品発表ビデオを開発し、AIアバターが主要な利点を語り、テキストからビデオへの機能を通じて簡単に作成します。
サンプルプロンプト2
社内の従業員向けに設計された45秒の情報豊富な企業アップデートビデオを制作し、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと落ち着いた明確な声で重要なポリシー変更を伝え、正確な字幕を追加してすべての視聴者にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした15秒のソーシャルメディア向けのヒントビデオをデザインし、テンポの速い視覚的に魅力的なシーンとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してスクリプトを即座に実現するマーケティングハックを迅速に提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メンテナンスビデオジェネレーターの仕組み

AI駆動のツールを使用して、明確でプロフェッショナルなメンテナンスビデオを効率的に制作し、トレーニングと指導コンテンツの作成を合理化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
メンテナンスビデオの「スクリプト」を作成することから始めます。テキストからビデオへの機能を利用して、書かれたコンテンツを即座に魅力的な音声ナレーションに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
メッセージを強化するために、「ビデオテンプレート」のライブラリから選択し、シーンを迅速に構築して、指示に一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルな要素を追加
必要なプロフェッショナルな要素を組み込みます。アクセシビリティと明確さのために正確な「字幕」を生成し、すべての人がメンテナンス指示を簡単にフォローできるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
希望の形式とアスペクト比でメンテナンスビデオをエクスポートして仕上げます。磨かれた「指導ビデオ」は、配布と使用の準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術的手順を明確化

複雑なメンテナンス手順や技術情報を明確で魅力的なAIビデオに簡素化し、理解と教育を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な指導ビデオを迅速に作成するのを助けますか？

HeyGenの豊富なビデオテンプレートライブラリを利用することで、プロフェッショナルな指導ビデオを迅速に生成できます。シーンをカスタマイズし、AIアバターを活用して明確で影響力のあるトレーニングコンテンツを効率的に提供できます。

HeyGenはテキストからビデオへの制作にどのような創造的な可能性を提供しますか？

HeyGenは、あなたのスクリプトを動的なビデオコンテンツに変換し、先進的なテキストからビデオへの機能とリアルなAIアバターを使用します。これにより、複雑な編集スキルを必要とせずに、魅力的な企業ビデオやマーケティングビデオの物語を制作することができます。

HeyGenを使用してブランドの声とビジュアルをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenでは、さまざまなAIボイスジェネレーターオプションを使用してビデオをカスタマイズし、アクセシビリティのために字幕を追加できます。また、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、一貫した企業アイデンティティを維持することも可能です。

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためのビデオ編集プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターを備えており、ビデオ作成のワークフローを簡素化し、誰でもアクセスできるようにします。ストック映像やその他のメディアを簡単に統合して、マーケティングビデオやその他のクリエイティブプロジェクトを強化できます。