メンテナンスビデオジェネレーター: AI駆動の指導コンテンツ
明確で魅力的なメンテナンスガイドを提供。AIアバターを活用して複雑な手順を簡単に説明し、視聴者の理解を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジー愛好者向けに、モダンでエネルギッシュなビジュアルと権威ある興奮したトーンで新しいガジェットを紹介する30秒の製品発表ビデオを開発し、AIアバターが主要な利点を語り、テキストからビデオへの機能を通じて簡単に作成します。
社内の従業員向けに設計された45秒の情報豊富な企業アップデートビデオを制作し、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと落ち着いた明確な声で重要なポリシー変更を伝え、正確な字幕を追加してすべての視聴者にアクセス可能にします。
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした15秒のソーシャルメディア向けのヒントビデオをデザインし、テンポの速い視覚的に魅力的なシーンとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してスクリプトを即座に実現するマーケティングハックを迅速に提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な指導ビデオを迅速に作成するのを助けますか？
HeyGenの豊富なビデオテンプレートライブラリを利用することで、プロフェッショナルな指導ビデオを迅速に生成できます。シーンをカスタマイズし、AIアバターを活用して明確で影響力のあるトレーニングコンテンツを効率的に提供できます。
HeyGenはテキストからビデオへの制作にどのような創造的な可能性を提供しますか？
HeyGenは、あなたのスクリプトを動的なビデオコンテンツに変換し、先進的なテキストからビデオへの機能とリアルなAIアバターを使用します。これにより、複雑な編集スキルを必要とせずに、魅力的な企業ビデオやマーケティングビデオの物語を制作することができます。
HeyGenを使用してブランドの声とビジュアルをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenでは、さまざまなAIボイスジェネレーターオプションを使用してビデオをカスタマイズし、アクセシビリティのために字幕を追加できます。また、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、一貫した企業アイデンティティを維持することも可能です。
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためのビデオ編集プロセスを簡素化しますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターを備えており、ビデオ作成のワークフローを簡素化し、誰でもアクセスできるようにします。ストック映像やその他のメディアを簡単に統合して、マーケティングビデオやその他のクリエイティブプロジェクトを強化できます。