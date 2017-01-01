メンテナンスチュートリアルビデオメーカーで簡単ガイド作成

HeyGenのAIアバターを使用して、複雑な手順を明確に説明するプロフェッショナルなメンテナンスガイドとオンライントレーニングを簡単に作成します。

新しい機器ユーザー向けに、一般的な機器の修理方法を詳しく説明する60秒のメンテナンスチュートリアルビデオを作成してください。ビデオは、クリーンで段階的なビジュアルスタイルと落ち着いた指導的なナレーションを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたガイドから効率的にナレーションを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
DIY愛好家を対象にした45秒の魅力的な指導ビデオを開発し、家庭改善のための巧妙なトリックを示します。このチュートリアルビデオメーカーのプロジェクトでは、フレンドリーなAIアバターがステップを紹介し、視聴者を最初から最後まで引き込む明るく魅力的なビジュアルスタイルを確保します。
サンプルプロンプト2
社内スタッフ向けの新しい安全プロトコルに焦点を当てた90秒のプロフェッショナルな企業トレーニングビデオを制作してください。ビデオは権威あるトーンを維持し、明確なビジュアルを提供し、重要な情報が容易に理解できるようにし、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用してアクセシビリティと学習の強化を図ります。
サンプルプロンプト3
オンラインコースの学生向けに複雑な概念を迅速に紹介する30秒のダイナミックなeラーニングモジュールを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルは簡潔でテンポが速く、さまざまなクリップやグラフィックを取り入れ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを最大限に活用して視覚的理解を向上させます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

メンテナンスチュートリアルビデオメーカーの使い方

AIを活用して、複雑な手順を明確で魅力的で理解しやすいビジュアルガイドに変換し、プロフェッショナルなメンテナンスチュートリアルビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
まず、メンテナンスの指示を書き込むか、HeyGenに貼り付けます。当プラットフォームはこのテキストを使用してプロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、チュートリアルビデオの正確なナレーションを確保します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択して、エンゲージメントを高めます。これらのリアルなAIヒューマンアバターがメンテナンスコンテンツを明確に提示し、トレーニングビデオメーカーのプロジェクトに人間味を加えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
画面録画やストックメディアなどの特定のメンテナンスビジュアルを統合し、ロゴや色などの企業トレーニングブランディングコントロールを適用します。これにより、指導ビデオが会社のアイデンティティに一致します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
メンテナンスチュートリアルが完成したら、希望のアスペクト比と形式でエクスポートします。高品質のハウツーガイドは、eラーニングプラットフォームや社内オンライントレーニングでの広範なアクセスを確保します。

使用例

複雑な指示の明確化

複雑なメンテナンス手順を簡単に理解できるチュートリアルビデオに変換し、技術教育の明確さを大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチュートリアルビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、テキストを魅力的なコンテンツに変換することで、指導ビデオやハウツーガイドの制作を効率化します。これにより、誰でもトレーニングビデオを効率的に作成できるようになります。

HeyGenは特定のメンテナンスチュートリアルビデオを作成するのに使用できますか？

はい、HeyGenは機器メンテナンストレーニングビデオのような専門的なコンテンツのための優れたトレーニングビデオメーカーです。リアルなAIヒューマンアバターとテキストをビデオに変換する機能を活用して、複雑な手順を明確に示すことができます。

HeyGenが提供するAIビデオメーカーとしての高度な機能は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIヒューマンアバターや強力なテキストからビデオへの変換を含む高度なAI機能を統合し、シンプルなスクリプトから高品質のビデオコンテンツを制作します。これにより、プロフェッショナルなeラーニングや企業トレーニングビデオを迅速に作成できます。

HeyGenが企業トレーニングやeラーニングの取り組みにもたらす利点は何ですか？

HeyGenは包括的なトレーニングビデオメーカーとして機能し、企業がプロフェッショナルなオンライントレーニングやeラーニングモジュールを迅速に作成できるようにします。ボイスオーバー生成やカスタマイズ可能なテンプレートなどの機能により、どの組織においても魅力的で一貫した指導ビデオを確保します。