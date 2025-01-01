メンテナンススキルビデオメーカー：トレーニングを迅速に作成

メンテナンスのための高品質なトレーニングビデオを迅速に制作します。私たちのAIアバターが複雑な技術指示を簡単に実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の従業員向けに、日常的な機器検査プロトコルのクイックリフレッシャーとして設計された1.5分間のトレーニングビデオを制作します。ビデオはプロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を採用し、フレンドリーで励みになるトーンを持ち、すべての重要な安全ポイントがHeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションで視覚的に強化され、最大の保持力を確保し、効果的なトレーニングビデオメーカーソリューションとして位置付けます。
サンプルプロンプト2
技術トレーナーや教育者向けに、産業用制御システムにおける一般的なソフトウェアバグのトラブルシューティングプロセスを説明する包括的な2分間のビデオチュートリアルを開発します。アニメーション図を利用し、HeyGenのAIアバターを統合して複雑な概念を説明する現代的で視覚的に魅力的なスタイルを採用し、AIビデオメーカーがeラーニングプラットフォームをどのように向上させるかを示します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なエンジニアやフィールドサービス担当者向けに、先進的なロボット機械の予防保守の手順を説明する1.5分間の詳細なビデオを作成することを想像してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、技術文書をシームレスに高精細なビジュアルガイドに変換し、テキストからプロフェッショナルな出力までのエンドツーエンドのビデオ生成を保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メンテナンススキルビデオメーカーの仕組み

AIビデオメーカーを使用して、メンテナンストレーニングのための明確で魅力的で製品に正確な指導ビデオを効率的に作成し、理解とスキルの移転を向上させます。

1
Step 1
指導スクリプトを作成する
メンテナンス作業の詳細なステップバイステップのスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたコンテンツを指導ビデオのビジュアルナラティブにシームレスに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターライブラリから選択し、画面上の専門家として複雑な手順をプロフェッショナルで一貫した配信で視聴者に案内します。これにより、トレーニングビデオのエンゲージメントが向上します。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを追加する
HeyGenの強力なナレーション生成機能を利用してスクリプトを最大限に明確にし、すべての指示を聞き取りやすくし、フォローしやすくします。これは効果的な企業トレーニングに不可欠です。
4
Step 4
簡単にエクスポートして配布する
メンテナンススキルビデオが完成したら、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。高品質のコンテンツをすべてのeラーニングプラットフォームで簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術指示を簡素化

明確で簡潔なAI生成の指導ビデオを使用して、複雑なメンテナンス手順を解明し、理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは企業トレーニングのための魅力的なAIプレゼンタービデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、自然な音声生成を伴うリアルなAIアバターを生成することで、メッセージを伝えることを可能にします。これにより、企業トレーニングのニーズに合わせてプロフェッショナルなトレーニングビデオを効率的かつスケーラブルに作成できます。

HeyGenはテキストからビデオスクリプトを完全な指導ビデオにシームレスに変換できますか？

はい、HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供しており、テキストからビデオスクリプトを入力することで、簡単に洗練された指導ビデオを自動的に制作し、コンテンツ作成を効率化します。

HeyGenはeラーニングプラットフォームのアクセシビリティとプロフェッショナルな仕上がりをどのように保証しますか？

HeyGenはすべてのビデオに正確な字幕/キャプションを自動生成し、アクセシビリティを向上させます。テンプレートとシーンをすぐに使用できる状態で組み合わせることで、eラーニングプラットフォームのコンテンツが常にプロフェッショナルで影響力のあるものとなります。

HeyGenはブランド化されたメンテナンススキルビデオコンテンツを作成するための効果的なAIビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは強力なAIビデオメーカーとして機能し、ロゴや色などのカスタムブランディング要素を統合することができます。これにより、メンテナンススキルビデオメーカーのコンテンツがすべての制作において一貫したブランドアイデンティティを維持します。