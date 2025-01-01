雑誌ビデオメーカー: コンテンツをダイナミックなプロモに変換
テキストからビデオ生成を使用して、デジタル雑誌のビデオプロモやビデオ広告を作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術雑誌の新しいシリーズである画期的なガジェットを紹介する45秒の魅力的なビデオ広告を開発し、技術愛好家やガジェット購入者を対象にします。ビデオは未来的でシャープなビジュアルスタイルを持ち、新しいデバイスのアニメーショングラフィックスと自信に満ちた権威あるナレーションを組み込むべきです。HeyGenの「AIアバター」を活用して主要な機能を提示し、「ボイスオーバー生成」を使用して明確で魅力的なナレーションを提供し、最先端のコンテンツを強調します。
ライフスタイル雑誌の限定版のための60秒のエキサイティングな発表ビデオを制作し、ライフスタイルコンテンツの消費者とブランドパートナーに合わせます。ビジュアルスタイルは暖かく、招待的で本物であり、舞台裏の一瞥とユニークな編集コンテンツを紹介し、インスパイアリングで親しみやすい声でサポートされます。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、ストーリーを強化し、真にユニークなオンラインビデオを作成するための豊かで多様なビジュアルを見つけます。
ビジネス雑誌のための30秒のプロフェッショナルなビデオをデザインし、新しい記事シリーズを宣伝し、ビデオマーケティングに焦点を当てたビジネスプロフェッショナルや起業家を対象にします。クリーンでコーポレートなビジュアルスタイルを採用し、明確なインフォグラフィックスと簡潔なテキストオーバーレイを使用し、オーディオは直接的で情報に富んでいることを確認します。HeyGenの「字幕/キャプション」を組み込み、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するために「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なデジタル雑誌ビデオプロモを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして、デジタル雑誌のコンテンツを魅力的なビデオプロモに簡単に変換することを可能にします。豊富なメディアライブラリと素晴らしいビデオテンプレートを活用して、ユニークでプロフェッショナルなビデオプロモを作成し、エンゲージメントを高め、クリエイティブにコンテンツを披露します。
HeyGenはプロフェッショナルな雑誌ビデオを制作するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストからビデオ機能を含む、プロフェッショナル品質のビデオコンテンツを制作するためのエンドツーエンドのビデオ生成機能を提供します。自然なボイスオーバーを簡単に生成し、強力なビデオメーカーで雑誌のスタイルに合わせてマルチメディア要素をカスタマイズできます。
HeyGenにはソーシャルメディアコンテンツクリエイター向けに設計された特定のビデオテンプレートがありますか？
はい、HeyGenはコンテンツクリエイターが魅力的なソーシャルメディアビデオを生成するのを助けるために特別に設計された多くの使いやすいビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは完全にカスタマイズ可能で、さまざまなプラットフォームやマーケティングニーズに合わせてプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。
HeyGenを使用してビデオ広告を生成する際にブランドの一貫性を維持できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオ広告やすべてのコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴ、色、フォントなどの要素をドラッグアンドドロップインターフェースで簡単にカスタマイズし、AIを活用した魅力的で高性能な広告制作を実現します。