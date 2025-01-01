最新号のハイファッション雑誌を宣伝する30秒のダイナミックなビデオを作成し、ファッション愛好家や潜在的な購読者をターゲットにします。ビジュアルスタイルは洗練されていてエネルギッシュであり、素晴らしい写真とランウェイ映像のクイックカットを特徴とし、アップビートでトレンディなサウンドトラックで補完されます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルで視覚的に魅力的なデジタル雑誌ビデオプロモを迅速に組み立て、全体の美学が現代のラグジュアリーを反映するようにします。

ビデオを生成