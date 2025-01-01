マクロ理解ビデオメーカー：複雑なアイデアを簡素化
複雑なスクリプトを、当社の高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、明確で魅力的なビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
企業トレーナーや教育者向けに、1.5分間のチュートリアル動画を開発し、「AIビデオエージェント」の力で一貫性のある魅力的な学習教材を提供することに焦点を当てます。動画は励ましと親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、現代的なデザイン要素とアップビートな背景音楽を利用し、HeyGenの「AIアバター」を活用して複雑な情報を明確に提示し、学習者の関心を維持します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターをターゲットにした45秒間のダイナミックなプロモーション動画を制作し、効率的な「オンラインビデオツール」が必要な人々に向けます。ビジュアルスタイルは活気に満ちた速いペースで、クイックカットとトレンドの背景音楽を取り入れ、HeyGenの「字幕/キャプション」機能がどのように自動的にアクセシビリティと視聴者の保持を向上させるかを強調します。
フリーランスのビデオグラファーやエージェンシー向けに、HeyGenが包括的な「オンラインビデオツール」としてビデオ制作ワークフローを簡素化する方法を示す2分間の教育デモンストレーション動画を作成します。スリークでミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威あるナレーションを使用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してプラットフォームを離れることなく高品質のビジュアルアセットを迅速に統合することで得られる効率性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenは高度なAI編集を活用して、スクリプトからのテキスト-ビデオを簡単に変換します。スクリプトを入力するだけで、当社のオンラインビデオツールがAIアバターとナレーション生成を含むプロフェッショナルなビデオを生成し、制作時間を大幅に節約します。
HeyGenのビデオでAIアバターやキャプションをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはブランドに合わせてカスタマイズ可能な幅広いAIアバターを提供しています。また、キャプションや字幕を追加してパーソナライズすることもでき、すべての視聴者にメッセージがアクセス可能で魅力的になるようにします。
HeyGenはビデオ出力にどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートし、コンテンツが常にプロフェッショナルに見えるようにします。さらに、ユーザーはBロールを統合し、包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを利用してビデオ制作を強化できます。
HeyGenが包括的なオンラインビデオツールである理由は何ですか？
HeyGenはAIビデオエージェントとして、また包括的なオンラインビデオツールとして際立っており、エンドツーエンドのビデオ生成プロセス全体を簡素化します。プロンプトネイティブビデオ作成からテンプレートとシーンの利用まで、高品質のビデオを効率的に制作する力をユーザーに与えます。