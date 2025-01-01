クリエイティブなアウトプットのためのAIマクロ視点ビデオメーカー

シンプルなテキストから高品質のAIビデオを簡単に制作。HeyGenの高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能でダイナミックなストーリーテリングを解放します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした60秒の魅力的な`ソーシャルメディアビデオ`広告を開発し、HeyGenの`エンドツーエンドビデオ生成`機能を強調してください。ビデオにはダイナミックなトランジション、アップビートなバックグラウンドミュージック、迅速なカットを取り入れ、多様なコンテンツを強調し、ユーザーが`テンプレートとシーン`や`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を活用してマルチプラットフォーム配信を簡単に行えることを示してください。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーやeラーニング開発者向けに設計された2分間の教育ビデオを作成し、`教育コンテンツ作成`の一環として複雑な技術プロセスを示してください。ビデオにはプロフェッショナルな`AIアバター`がステップを明確に説明し、画面上のビジュアルエイドと権威あるトーンを伴い、`AIアバター`と`字幕/キャプション`のシームレスな統合を強調し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト3
マーケティング専門家や広告代理店向けに、`マクロ視点ビデオメーカー`からの迅速な`テキスト-ビデオ`シーケンスを通じて`ダイナミックストーリーテリング`に焦点を当てた45秒の短いビデオを生成してください。ビジュアルスタイルはモダンで視覚的に印象的にし、魅力的なモーショングラフィックスと簡潔なナレーションを使用して複雑なアイデアをシンプルに提示し、`スクリプトからのテキスト-ビデオ`と豊富な`メディアライブラリ/ストックサポート`を活用してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マクロ視点ビデオメーカーの仕組み

直感的なクリエイティブエンジンでコンセプトから完成まで包括的で高品質なAIビデオを制作し、フォトリアリスティックなビジュアルとダイナミックなストーリーテリングを実現します。

1
Step 1
ナラティブスクリプトを作成
ビデオのストーリーを作成するか、既存のスクリプトを貼り付けてください。テキスト-ビデオ機能があなたの書いたコンテンツをダイナミックなビデオに変換し、マクロ視点の基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリからメッセージを体現するアバターを選んでください。フォトリアリスティックなビジュアルと表情を備えたこれらのアバターが、あなたの包括的なビジョンを実現します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
高品質のナレーション生成でビデオを強化します。さまざまな声や言語から選択し、明確なナレーションを提供し、あなたの全体的なストーリーが効果的に伝わるようにします。
4
Step 4
エンドツーエンドビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用して制作を完了します。この効率的なエンドツーエンドビデオ生成により、磨かれたビデオがどのプラットフォームでも効果的にマクロ視点を伝える準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアコンテンツを自動化

魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に生成し、AIビデオジェネレーターの効率で一貫した広範なコンテンツ戦略を可能にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオ制作の効率を最適化しますか？

HeyGenの革新的なAIビデオジェネレーターは、高度なテキスト-ビデオ技術を活用し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルなAIビデオに変換することを可能にします。この機能は、コンテンツ作成における手動作業を削減し、ワークフローの自動化を大幅に向上させます。

HeyGenはフォトリアリスティックなビジュアルやAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenの高度なクリエイティブエンジンは、フォトリアリスティックなビジュアルとリアルなAIアバターを特徴とする魅力的なAIビデオを制作するよう設計されています。シネマティックな照明や被写界深度などの機能を組み込み、多様なストーリーテリングニーズに対応する高品質で魅力的な出力を保証します。

HeyGenは包括的なビデオ作成のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、高度なナレーション生成や自動字幕生成などの強力な技術的機能を提供し、AIビデオを豊かにし、アクセシビリティとリーチを向上させます。ユーザーはまた、広範なブランディングコントロールやアスペクト比のリサイズを利用でき、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを効率的に進めることができます。

HeyGenはどのようなコンテンツに最適なソリューションですか？

HeyGenは、ダイナミックなストーリーテリング、教育コンテンツの作成、影響力のあるソーシャルメディアビデオを簡単に実現するための理想的なAIビデオジェネレーターです。多様なコミュニケーションニーズに対応する高品質なAIビデオを生成する包括的なマクロ視点ビデオメーカーとして機能します。