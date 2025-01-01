macOSトレーニングビデオジェネレーター: 簡単なAI eラーニングコンテンツ

魅力的なmacOSトレーニングビデオを簡単に作成。AIビデオジェネレーターがあなたのスクリプトを強力なテキストからビデオへの機能で洗練されたコンテンツに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者や企業トレーナーは、HeyGenのシームレスなeラーニングコンテンツ作成能力を示す、クリーンでフレンドリーなビジュアルスタイルと励ましのトーンで提示された90秒の情報ビデオを作成することができます。このビデオは、ナレーション生成と字幕/キャプションがオンラインコースを豊かにし、多様な学習者にとって教育資料をアクセスしやすく魅力的にする方法を強調します。
サンプルプロンプト2
マーケティングプロフェッショナルやソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした、モダンでエネルギッシュなビジュアル美学と簡潔な配信を用いた45秒のダイナミックなビデオで、ビデオマーケティングの可能性を解き放ちましょう。このインパクトのある作品は、AIテキストからビデオへの変換を通じてアイデアを魅力的なキャンペーンに変えるHeyGenの能力を示し、さまざまなプラットフォーム向けの多用途なアスペクト比のリサイズとエクスポートによってさらに強化されます。
サンプルプロンプト3
独立したクリエイターやMacユーザーは、直感的なビジュアルとスムーズなトランジションを特徴とする75秒のスリークなビデオで創造性を探求できます。HeyGenを究極のMacビデオメーカーとして位置づけるこの親しみやすいチュートリアルスタイルのビデオは、効率的なコンテンツ編集機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせたAIアバターが、ユーザーに最小限の労力で高品質のコンテンツを制作する力を与える方法を紹介します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

macOSトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AI搭載ツールでMac上でプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作し、eラーニングコンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
トレーニング資料を作成または貼り付けることから始めます。HeyGenの強力なAIテキストからビデオへの機能を利用して、スクリプトをダイナミックなシーンに変換し、トレーニングビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
画面上のプレゼンターとして多様なAIアバターから選択します。Macビデオメーカーを使用して外見をカスタマイズし、eラーニングコンテンツに人間味を加えます。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
トレーニングビデオの明瞭さと魅力を高めるために、自然なAIナレーションを生成します。コンテンツのトーンと視聴者に合わせてさまざまな声や言語から選択できることは、AIビデオジェネレーターの重要な機能です。
4
Step 4
作成物を洗練し共有
最終化する前に、AIキャプションをビデオに簡単に追加してアクセシビリティと視聴者の理解を向上させます。その後、完成したトレーニングビデオをさまざまなプラットフォームでシームレスに共有したり、オンラインコースに統合したりします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なプロモーションコンテンツ

トレーニングコースを宣伝したり、プラットフォーム全体でマイクロラーニングコンテンツを共有するための魅力的なビデオクリップを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにクリエイティブなコンテンツ作成を強化できますか？

HeyGenは、先進的な「AIアバター」と自然な「ナレーション」を活用して、テキストを魅力的なビデオに簡単に変換する力を与えます。これにより、「eラーニングコンテンツ作成」や「ビデオマーケティング」が大幅に効率化され、スクリプトを視覚的に生き生きとさせることができます。

HeyGenはMacと互換性のあるユーザーフレンドリーなAIビデオジェネレーターですか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなビデオを作成するための非常に「ユーザーフレンドリーな体験」を提供し、誰にとっても理想的な「AIビデオジェネレーター」および「Macビデオメーカー」となります。ブラウザから直接「オンラインコース」やマーケティングコンテンツを簡単に作成でき、トップクラスの「macOSトレーニングビデオジェネレーター」として機能します。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のためのテンプレートとブランディングコントロールを提供していますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能な「テンプレート」と強力な「ブランディングコントロール」の豊富なライブラリを備えており、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。これにより、「コンテンツ編集」が効率的になり、「ビデオマーケティング」における一貫したビジュアルメッセージングが可能になります。

HeyGenはビデオのカスタマイズと高品質な出力のためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenは包括的なビデオカスタマイズのための強力なツールを提供しており、自動化された「ナレーション」や正確な「AIキャプション」でアクセシビリティを向上させます。また、さまざまな「AIビジュアルエフェクト」を利用し、すべてのプロジェクトで高品質な「HDビデオエクスポート」を保証します。