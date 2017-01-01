新しい技術者向けに、複雑な産業用ロボットの初期設定とキャリブレーションを明確に説明する90秒の機械チュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは正確で詳細にし、画面上のテキストオーバーレイで重要なステップを強調し、HeyGenの音声生成機能を使用してプロフェッショナルで落ち着いたナレーションを追加します。この技術トレーニングは、初期のオンボーディング時間を大幅に短縮することを目的としています。

