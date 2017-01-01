機械オンボーディングビデオメーカー：トレーニングを簡素化
HeyGenを使用して、魅力的な機械オンボーディングビデオをより速く作成しましょう。スクリプトからのテキストビデオを使用して、プロフェッショナルなビデオコンテンツに変換します。
経験豊富な技術者が新しい機器の特徴を迅速に把握するための30秒の「トレーニングビデオ」モジュールを開発してください。ビデオは、機械が動作しているダイナミックなクローズアップ映像を示し、指示を正確かつ段階的に伝える指導的で簡潔な声を提供するべきです。このコンテンツは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、詳細なスクリプトを効果的なビジュアルガイドに変換することで簡単に制作できます。
複雑な産業機械を受け取る国際的なクライアントのための「顧客オンボーディング」用の60秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルの美学は高解像度でプロフェッショナルにし、機器の主要な操作面に焦点を当て、権威あるがアクセスしやすい声を組み合わせてください。特に、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して「多言語トレーニングコンテンツ」を作成し、指示を普遍的に理解できるようにすることが重要です。
既存の「オンボーディングビデオ」シリーズのための新しい安全機能に焦点を当てた20秒のクイックアップデートを作成してください。すべてのトレーニング資料で一貫した「ブランディングコントロール」を維持する必要がある内部トレーニングマネージャーを対象としています。ビデオは視覚的にブランド化され、一貫したスタイルで、フレンドリーで情報豊かな音声トーンを示すべきであり、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ修正を容易に達成できます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
より多くのコースでトレーニングのリーチを拡大.
チームがより多くのオンボーディングビデオとトレーニングビデオを制作し、多言語トレーニングコンテンツでグローバルな従業員に効果的にリーチできるようにします。
トレーニングのエンゲージメントと保持を向上.
AIアバターとクリエイティブエンジンの機能を活用して、従業員オンボーディングビデオをよりインタラクティブで記憶に残るものにし、学習者の理解と記憶を向上させます。
よくある質問
HeyGenは効果的なオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成できるAIオンボーディングビデオメーカーです。そのクリエイティブエンジンを活用することで、シンプルなスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンを提供します。
HeyGenのオンボーディングビデオの外観と雰囲気をブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントを従業員オンボーディングビデオに直接組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、すべてのビデオが会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはトレーニングビデオをアクセスしやすく、効果的にするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、トレーニングビデオのリーチと影響を高めるためにさまざまな機能を提供しています。シームレスなナレーション生成と自動字幕/キャプションを提供し、多様なオーディエンスに効果的に対応するための多言語トレーニングコンテンツをサポートしています。
HeyGenは機械オンボーディングビデオコンテンツの制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは、エンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供し、機械オンボーディングビデオメーカーとして理想的です。AIアバターを利用して、複雑なプロセスを明確かつ簡潔に説明し、テキストから高品質のオンボーディングビデオを迅速に制作できます。