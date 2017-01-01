製造工場の新入社員向けに、彼らの役割の初期ステップを案内する45秒の魅力的なビデオを作成してください。このプロフェッショナルでありながら魅力的な「従業員オンボーディングビデオ」には、安全プロトコルと基本的な機械操作を示すフレンドリーなAIアバターを登場させるべきです。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、明確で励みになるナレーションを加え、HeyGenのAIアバターを活用して一貫したプレゼンテーションを実現してください。

