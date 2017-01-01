科学教育者と学生向けに、60秒の指導ビデオを制作し、「デモンストレーションモーター/ジェネレーターセット」が動作する様子を鮮やかに紹介します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、動的なグラフィックスを使用して機械的な作業が電気エネルギーに変換される様子を示し、「手動発電機」のプロセスを熱意を持って明確に説明するナレーションを付けます。HeyGenの「AIアバター」がデモンストレーションのステップを効果的に提示し、教室での複雑な概念を理解しやすくします。

ビデオを生成