AIを解き放つ：あなたの機械学習チュートリアルビデオジェネレーター

スクリプトを魅力的な教育チュートリアルや説明ビデオに簡単に変換します。AIビデオジェネレーターがテキストからビデオを処理するので、編集スキルは不要です。

179/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした60秒の強力な説明ビデオを作成し、AIがどのように彼らの業務を革新できるかを示します。洗練された企業ビジュアルスタイルが必要で、明るくプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックで補完されます。HeyGenの豊富なプロフェッショナルビデオテンプレートと多様なシーンを活用して、このビジネス志向のオーディエンスに深く共鳴する洗練されたプレゼンテーションを構築します。
サンプルプロンプト2
YouTubeコンテンツクリエイターをターゲットにした30秒のプロモーションビデオはどうでしょうか？その目的は、新しいAIツールに関するコンテンツを生成するスピードを示すことです。視覚的には、速いペースで豊かであり、技術のダイナミックなストック映像を統合する必要があります。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、簡潔なスクリプトをこの魅力的なビデオに迅速に変換し、テクノロジーに精通したオーディエンスの注目を集めます。
サンプルプロンプト3
機械学習の基礎を教えるオンラインコースを作成する教育者向けの45秒のイントロダクションセグメントを想像してください。このビデオは、明確で指導的なビジュアルスタイルを求めており、読みやすいテキストオーバーレイと落ち着いた権威ある声を特徴としています。HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能により、幅広い学習者に対して明瞭なナレーションを提供し、字幕を追加してアクセシビリティを向上させるオプションがあります。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

機械学習チュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用した生成とプロフェッショナルツールを使用して、複雑な機械学習の概念を魅力的なチュートリアルビデオに簡単に変換します。編集スキルは不要です。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、機械学習チュートリアルの内容を書いたり貼り付けたりします。プラットフォームのテキストからビデオへの機能が、テキストを音声対話に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選んで、チュートリアルをプレゼンテーションします。このAIアバターがスクリプトを視覚的に伝え、コンテンツを魅力的でプロフェッショナルにします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
プロフェッショナルなビジュアルでビデオを強化し、ブランディングコントロールを適用して、カスタムブランディング要素を一貫した外観と感触で組み込みます。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
プラットフォームが自動的に正確な字幕/キャプションを含む完全なチュートリアルを生成し、機械学習コンテンツが正確で配信準備が整っていることを保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業研修プログラムを強化

.

インタラクティブで記憶に残るAI生成ビデオで企業研修イニシアチブを改善し、従業員のエンゲージメントと定着率を向上させます。

background image

よくある質問

デザインスキルがなくても、HeyGenはどのようにして「説明ビデオ」や「教育チュートリアル」を作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、編集スキルがなくても「教育チュートリアル」や「説明ビデオ」を簡単に作成できるようにします。当プラットフォームは「AIビデオジェネレーター」技術を活用し、「プロフェッショナルビデオテンプレート」と「AIアバター」を提供して、コンテンツを迅速かつクリエイティブに実現します。

HeyGenは「AIビデオ」コンテンツを効率的に生成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは包括的な「AIビデオジェネレーター」であり、スクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換します。高度な「テキストからビデオ」機能、リアルな「ボイスオーバー生成」、即時の「字幕」機能を備え、ビデオ制作のワークフロー全体を効率化します。

HeyGenで「プロフェッショナルビデオテンプレート」を作成する際に「カスタムブランディング」を維持できますか？

もちろんです。HeyGenでは、すべてのビデオに「カスタムブランディング」要素をシームレスに統合できます。「プロフェッショナルビデオテンプレート」とブランディングコントロールを活用して、すべての「オンラインコース」や「企業研修」資料で一貫性を確保します。

HeyGenを使用する「YouTubeチャンネル」で「字幕」と「AIアバター」の統合はシームレスですか？

はい、HeyGenは「YouTubeチャンネル」のコンテンツを自動「字幕」と多様な「AIアバター」で強化するのを非常に簡単にします。これにより、ビデオがより広いオーディエンスにアクセスしやすく、非常に魅力的になります。