ビジネスエグゼクティブを対象にした60秒の機械学習解説ビデオを作成し、AIを活用したビデオ作成の複雑な概念をわかりやすく説明します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、クリーンなアニメーションとインフォグラフィックを使用し、落ち着いた権威あるナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して効率的にナarrativeを作成し、技術的な説明に人間味を加えるためにAIアバターをプレゼンターとして使用します。

ビデオを生成