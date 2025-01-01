簡単な機械学習解説ビデオメーカー

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームを対象にした30秒のダイナミックな解説ビデオを開発し、販売とマーケティングの取り組みを強化します。このビデオはエネルギッシュで視覚的に鮮やかなスタイルを採用し、モダングラフィックスとアップビートなバックグラウンドミュージックを組み込み、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して作成を開始します。ナレーション生成はフレンドリーで説得力のあるトーンを提供し、AIを活用したビデオ作成の利点を強調します。
サンプルプロンプト2
Learning + Developmentの専門家向けに45秒の教育ビデオを制作し、アニメーションビデオツールの使用を簡素化します。ビジュアルの美学は明確で説明的であり、わかりやすい図解とプロフェッショナルなオンスクリーンAIアバターが情報を提示します。多様な学習者へのアクセスを最大化するために、HeyGenによって生成された字幕/キャプションを使用し、フレンドリーで情報豊かなナレーションを添えます。
サンプルプロンプト3
新しいAI機能に関する迅速な更新を求める技術愛好家を対象にした15秒の簡潔な製品解説ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは高速で洗練されており、ハイテクで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから魅力的なストックメディアを活用します。オーディオはインパクトのあるクリアなナレーションを特徴とし、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを検討します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

機械学習解説ビデオメーカーの仕組み

高度なAIを使用して複雑なアイデアを魅力的な「解説ビデオ」に簡単に変換し、誰でもビデオ作成プロセスを簡素化します。

1
Step 1
プロフェッショナルなテンプレートを選択
カスタマイズ可能な事前デザインされた「ビデオテンプレート」の豊富な選択肢から選んで、ビデオ作成を開始します。
2
Step 2
スクリプトを貼り付けてAI生成
「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を利用して、書かれたコンテンツを動的なビジュアルに簡単に変換します。
3
Step 3
AIアバターを選んで指示
多様な「AIアバター」から選んで、魅力的な表情でメッセージを伝えることでナarrativeを強化します。
4
Step 4
ナレーションを生成してエクスポート
「ナレーション生成」を通じてビデオにリアルなナレーションを追加し、完成したプロジェクトを簡単にエクスポートします。

使用例

コース作成とリーチを加速

AIを活用したビデオで高品質な機械学習コースや教育コンテンツを迅速に制作し、グローバルにリーチを拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な解説ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーが事前の経験がなくてもプロフェッショナルな解説ビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリにより、どのようなマーケティング戦略にも魅力的なコンテンツを簡単に生成できます。

HeyGenは人間のようなAIアバターを使用したアニメーションビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIを活用したビデオ作成により、リアルな人間のようなAIアバターを特徴とするアニメーションビデオを生成します。これにより、複雑なトピックを簡素化するための非常に個別化された視覚的に魅力的なAIビデオが可能になります。

HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用してどのようなクリエイティブコンテンツを生成できますか？

HeyGenは、製品デモやマーケティング資料から内部コミュニケーションや魅力的なトレーニングビデオまで、幅広いクリエイティブなビデオコンテンツをサポートしています。テキストを入力するだけで、HeyGenのAIがそれを洗練されたビデオに変換し、AI音声生成機能と字幕生成サポートを提供します。

HeyGenを使用してプロフェッショナルグレードの製品解説ビデオを迅速に作成することは可能ですか？

もちろんです。HeyGenは効率性を重視して設計されており、ユーザーがプロフェッショナルグレードの製品解説ビデオやその他のAIビデオを数分で作成できるようにします。AIを活用した視覚的コミュニケーションツールにより、広範なビデオ編集ツールや実写ビデオを必要とせずに専門的なクリエイティブサービスを提供します。